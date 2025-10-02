 Перейти к основному контенту
Путин предупредил о готовности России сбивать ракеты Tomahawk

Американские крылатые ракеты Tomahawk могут нанести ущерб России, но она будет их сбивать, поэтому поставки Украине не изменят соотношение сил на поле боя, заявил Путин
Запуск ракеты Tomahawk
Запуск ракеты Tomahawk (Фото: US Navy / Global Look Press)

Поставки американских крылатых ракет Tomahawk никак не изменят соотношение сил на поле боя, но возможное применение Украиной такого оружия нанесет ущерб отношениям России и США, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Были же ATACMS, и что? Да, наносили определенный ущерб, но в конце концов системы ПВО России приспособились. Могут Tomahawk нанести ущерб? Ну будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — сказал Путин.

Путин отметил, что Tomahawk хоть и не современное, но мощное оружие, которое все еще представляет угрозу. Однако применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, указал он.

«Нанесет ли это ущерб нашим [России и США] отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет, ну, а как же? Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами», — отметил президент.

Зеленский пригрозил «чиновникам Кремля» ударами дальнобойным оружием США
Политика
Владимир Зеленский

От том, что США изучают возможность поставок Украине ракет типа Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью 800 км, накануне сообщила The Wall Street Journal. По информации газеты, решение по этому вопросу еще не принято, но Белый дом призывает союзников по НАТО оказывать Украине аналогичную помощь.

Кроме того, по данным WSJ, президент США Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону предоставить Украине разведданные, необходимые для ударов вглубь территории России.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась комментировать сведения WSJ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прежде отмечал, что окончательное решение по этому вопросу остается за президентом Дональдом Трампом. Путин ранее предупреждал, что применение Украиной западных вооружений большой дальности «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Россией.

