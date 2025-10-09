 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков заявил о серьезной паузе в переговорах с США по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Киев надеется на изменение ситуации на поле боя, но динамика противоположная, заявил Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Утрата импульса в урегулировании российско-украинского конфликта вызвана серьезной паузой в диалоге с США по Украине, сообщил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Никакого субстантивного ответа по-прежнему нет от украинской стороны по проекту документа, по рабочим группам», — добавил Песков.

Власти Украины «явно воодушевлены европейцами» и не стремятся к мирному процессу, «им кажется, что что-то изменится на фронтах и они перейдут в позитивную динамику», уверен он. «Но реальное положение дел свидетельствует об обратном», — подчеркнул Песков.

Так он прокомментировал слова замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, который заявил накануне: «Мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца», прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан».

Каллас назвала условие способности Украины «оттеснить» Россию
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились 15 августа на военной базе в Анкоридже, штат Аляска. Это была их первая встреча во время второго президентского срока республиканца. Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта, однако сделки достичь не удалось.

Трамп затем неоднократно говорил, что разочарован Путиным. «Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», — признался президент США. Вместе с тем американский лидер уверен, что конфликт получится уладить.

«Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры», — сказал Путин в августе.

