 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Ушаков назвал неверными заявления об «исчерпанном импульсе» Анкориджа

Ушаков назвал неверными заявления об исчерпанном импульсе Анкориджа
Сюжет
Переговоры России и США
Ушаков отметил, что заявления о том, что «импульс Анкориджа» исчерпан, неверные. Ранее об этом заявили в МИДе. По словам помощника президента, работа с американской стороной на основе саммита на Аляске продолжается
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Работа Москвы и Вашингтона на основе договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается, заявления о том, что импульс их встречи на Аляске исчерпан, неверны. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, его слова приводит «Первый канал».

«Какие-то там заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает или импульс исчерпан, это высказывание совершенно неверное. Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже», — сказал Ушаков.

По его словам, в ходе встречи президенты договорились о «весьма существенных элементах», которые могли бы «составить основу мирного урегулирования на Украине».

«Конечно, эти понимания и договоренности, которые достигнуты были в Анкоридже, не всем нравятся, например европейцам, они не нравятся украинскому режиму, то есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса. Но эти договоренности и понимания им не нравятся, но это не значит, что эти договоренности и понимания не работают. Они работают», — уточнил помощник президента.

Ушаков отметил, что постоянно проводятся контакты между представителями администраций Путина и Трампа. «Эти контакты проводятся на основе договоренностей и пониманий, которые были сформулированы непосредственно перед встречей на Аляске и в ходе этой встречи», — сообщил он.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 8 октября заявил, что импульс по урегулированию конфликта на Украине, появившийся после саммита российского и американского президентов на Аляске, оказался исчерпан. «К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца», прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», — сказал он.

Рябков назвал исчерпанным импульс к урегулированию, заданный на Аляске
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

О том, что данный «позитивный импульс» «оказался выхолощенным», сказал также замглавы МИД России Михаил Галузин. «Во многом это происходит из-за того, что не чувствуем с украинской стороны серьезного стремления искать пути урегулирования украинского кризиса путем устранения его первопричин», — добавил он.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Юрий Ушаков США Россия работа
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Материалы по теме
Рябков назвал исчерпанным импульс к урегулированию, заданный на Аляске
Политика
Ушаков назвал место неформальной встречи Путина с лидерами СНГ
Политика
Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 17:05
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Курс шекеля вырос до максимума за три года на фоне сделки Израиля и ХАМАС Инвестиции, 17:26
«Сбер» рассказал о реализации более 570 проектов на базе генеративного ИИ Отрасли, 17:24
Европарламент отклонил вотумы недоверия Урсуле фон дер Ляйен Политика, 17:23
Пользователям Max упростили создание цифрового ID Технологии и медиа, 17:18
На Солнце зафиксировали мощнейшую с конца сентября вспышку Общество, 17:15
На Яузской улице в Москве произошел пожар Общество, 17:08
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Итальянских пловчих отстранили от ЧЕ за кражу в duty free Сингапура Спорт, 17:03
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Захарова отреагировала на угрозы Зеленского о блэкауте в двух регионах Политика, 16:57
Ушаков назвал неверными заявления об «исчерпанном импульсе» Анкориджа Политика, 16:56
ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве Пресс-релиз, 16:56
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до соглашения по Газе Политика, 16:55
«Рислинг Аденауэра и Хрущева» ушел с молотка за €25 тыс. Вино, 16:47