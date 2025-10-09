Ушаков назвал неверными заявления об «исчерпанном импульсе» Анкориджа

Ушаков отметил, что заявления о том, что «импульс Анкориджа» исчерпан, неверные. Ранее об этом заявили в МИДе. По словам помощника президента, работа с американской стороной на основе саммита на Аляске продолжается

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Работа Москвы и Вашингтона на основе договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается, заявления о том, что импульс их встречи на Аляске исчерпан, неверны. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, его слова приводит «Первый канал».

«Какие-то там заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает или импульс исчерпан, это высказывание совершенно неверное. Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже», — сказал Ушаков.

По его словам, в ходе встречи президенты договорились о «весьма существенных элементах», которые могли бы «составить основу мирного урегулирования на Украине».

«Конечно, эти понимания и договоренности, которые достигнуты были в Анкоридже, не всем нравятся, например европейцам, они не нравятся украинскому режиму, то есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса. Но эти договоренности и понимания им не нравятся, но это не значит, что эти договоренности и понимания не работают. Они работают», — уточнил помощник президента.

Ушаков отметил, что постоянно проводятся контакты между представителями администраций Путина и Трампа. «Эти контакты проводятся на основе договоренностей и пониманий, которые были сформулированы непосредственно перед встречей на Аляске и в ходе этой встречи», — сообщил он.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 8 октября заявил, что импульс по урегулированию конфликта на Украине, появившийся после саммита российского и американского президентов на Аляске, оказался исчерпан. «К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца», прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», — сказал он.

О том, что данный «позитивный импульс» «оказался выхолощенным», сказал также замглавы МИД России Михаил Галузин. «Во многом это происходит из-за того, что не чувствуем с украинской стороны серьезного стремления искать пути урегулирования украинского кризиса путем устранения его первопричин», — добавил он.