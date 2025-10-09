 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине

Дональд Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, конфликт между Россией и Украиной в итоге будет разрешен. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Я думаю, что мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией», — отметил он.

6 октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках американских крылатых ракет Tomahawk Украине. До этого Reuters писал, что, несмотря на заявления администрации Трампа, Украине, скорее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия.

По мнению зампреда комитета Верховной Рады по национальной безопасности Егора Чернева, поставки Tomahawk Киеву могут занять месяцы, и Соединенные Штаты не сразу разрешат ВСУ использовать их. Президент России Владимир Путин заявлял, что поставки ракет Tomahawk не изменят соотношение сил на поле боя, но возможное применение Украиной такого оружия нанесет ущерб отношениям России и США.

МИД предупредил США о тяжести последствий передачи Украине ракет Tomahawk
Политика
Ракета Tomahawk

Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что импульс урегулированию конфликта на Украине, который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, оказался исчерпан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 октября назвал «подавленным» состояние диалога дипломатов России и США. При этом он отметил, что Трамп сохраняет «политическую волю к выводу украинского урегулирования в русло мирных политических переговоров».

После прихода к власти администрации Трампа в январе 2025 года США возобновили контакты с Москвой. На протяжении последних месяцев Владимир Путин пять раз встречался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, а также провел несколько телефонных разговоров с Трампом до и после встречи на Аляске. Кроме того, в мае, июне и июле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российских и украинских делегаций в Стамбуле.

