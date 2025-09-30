Трамп загадал закончить конфликт на Украине и постучал по дереву

Трамп пообещал «в теории» закончить конфликт на Украине и постучал по дереву

Дональд Трамп на совещании высшего военного руководства на базе морской пехоты Куантико, США, 30 сентября 2025 года (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на окончание конфликта на Украине и постучал по дереву. Так он сделал, выступая перед американскими генералами.

«Я думаю, в конце концов мы это сделаем, в теории. Я хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь, [что выйдет]», — сказал он.

В очередной раз американский лидер заявил, что разочарован президентом Владимиром Путиным. Кроме того, он снова повторил выражение «бумажный тигр», отметив, что боевые действия должны были бы длиться «неделю», но затянулись почти на четыре года.

Конфликт он назвал самым худшим со времен Второй мировой войны.

Также он указал, что США продают оружие НАТО, альянс платит за него по «полной, справедливой цене» и передает Украине, поэтому Вашингтон «не вовлечен» в боевые действия.

В последнее время Трамп и члены его администрации ужесточили риторику в адрес России. Президент на прошлой неделе пригрозил «очень серьезным пакетом пошлин» Москве.

