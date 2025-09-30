Трамп загадал закончить конфликт на Украине и постучал по дереву
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на окончание конфликта на Украине и постучал по дереву. Так он сделал, выступая перед американскими генералами.
«Я думаю, в конце концов мы это сделаем, в теории. Я хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь, [что выйдет]», — сказал он.
В очередной раз американский лидер заявил, что разочарован президентом Владимиром Путиным. Кроме того, он снова повторил выражение «бумажный тигр», отметив, что боевые действия должны были бы длиться «неделю», но затянулись почти на четыре года.
Конфликт он назвал самым худшим со времен Второй мировой войны.
Также он указал, что США продают оружие НАТО, альянс платит за него по «полной, справедливой цене» и передает Украине, поэтому Вашингтон «не вовлечен» в боевые действия.
В последнее время Трамп и члены его администрации ужесточили риторику в адрес России. Президент на прошлой неделе пригрозил «очень серьезным пакетом пошлин» Москве.
Материал дополняется
Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»
Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику
Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях
Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона
Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна
Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео
СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов