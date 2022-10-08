Владелец взорвавшегося на Крымском мосту грузовика записал видео

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Телеграм-канал Baza опубликовал видео с мужчиной, который называет себя человеком, на которого был оформлен грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту. Он заявил, что не имеет отношения к произошедшему. По данным канала, в домах его родных проводятся обыски, а сам он находится за границей.

«Я, Самир Юсубов, никакого отношения к случившемуся на Крымском мосту не имею», — говорит мужчина на видео.

Он пояснил, что грузовик для перевозок использовал его дядя (двоюродный брат отца) — Махир Юсубов. «Всю жизнь занимается грузоперевозками, груз берет через сайт», — сказал Юсубов.

Родственники также подтвердили, что фактическим владельцем грузовика был Махир Юсубов, пишет канал. Он переоформил его на племянника год назад, но продолжил использовать грузовик для работы, отмечает Baza.

Взрыв грузовика на Крымскому мосту произошел утром 8 октября, это привело к гибели трех человек, обрушению двух автомобильных пролетов и возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава. СК возбудил уголовное дело, в доме владельца грузовика, жителя Краснодарского края, начались следственные действия.

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