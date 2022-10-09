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Взрыв на Крымском мосту ,  
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На Крымскому мосту запустили движение автомобилей по двум полосам

Теперь машины могут ездить по двум полосам Крымского моста. До этого движение было реверсивным. На дорогу нанесли временную разметку и установили ограждения. Пока по мосту разрешили ездить только легковушкам

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На Крымском мосту запустили движение по двум полосам, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее оно было реверсивным, т.е. транспорт ездил по очереди в обе стороны.

«Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование поврежденной части», — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

По его словам, на автодорожной части моста налажено освещение, нанесена новая разметка и восстановлены ограждения. В Минтрансе уточнили, что ограждения восстановили на протяжении 240 м четырех пролетов с левой и правой частей моста. «Проектировщики и геодезисты проводят работы по обследованию и инструментальной диагностике поврежденного участка, также к работам привлечены водолазы», — добавили в ведомстве.

В данный момент движение по мосту разрешено только для легковых автомобилей, для грузовиков и автобусов предусмотрены паромные переправы, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. В администрации Керчи ранее заявили, что в очереди на паром скопилось 250 фур.

Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостанавливалось накануне из-за подрыва грузовика, что привело к возгоранию топливных цистерн в хвосте следующего в Крым поезда. В результате погибли три человека, обрушилось два автомобильных пролета. По словам Сергея Аксенова, уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань».

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К вечеру 8 октября железнодорожное сообщение полностью восстановили, 9 октября ожидается возобновление движения пригородных поездов. Легковые машины пропускали по 100 штук в обе стороны. Перед въездом на мост их проверяют, Хуснуллин говорил, что на досмотр уйдет не более двух минут.

Паромы начали ходить в ночь на 9 октября. Судно «Керченский-2» перевезло уже 69 машин и 124 пассажира, еще 544 человека перевезли пассажирские суда. Для автобусов и большегрузов запустили паром «Лаврентий», также готовятся к работе суда «Мрия» и «Ейск».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Полина Мартынова Полина Мартынова
Марат Хуснуллин Крымский мост автомобильное движение
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