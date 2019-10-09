Военная операция Турции в Сирии. Главное

Турция начала в Сирии военную операцию «Источник мира», направленную против курдских формирований. Ее осудил Иран, а президент США Трамп назвал «плохой идеей». Главное о том, как развиваются действия, — в обзоре РБК.

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

С кем борется Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган днем 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) – самого крупного подразделения курдско-сирийского альянса Сирийские демократические силы.

Цель операции – вытеснение отрядов народной самообороны курдов из северных районов Сирии, как можно дальше от границ Сирии и Турции, и создание на границе зоны безопасности, где Эрдоган планирован разместить лагерь для сирийских беженцев.

Турция считает курдское ополчение угрозой своей безопасности и террористами, подчиняющимися Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за создание автономии на юго-востоке Турции. Отряды отрицают любую свою принадлежность к РПК. Анкара опасается, что в случае, если сирийские курды добьются создания автономии в Сирии, это вдохновит турецких курдов на создание аналогичной территории в Турции.