Политика , 09 окт, 23:14
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Военная операция Турции в Сирии. Главное
Турция начала в Сирии военную операцию «Источник мира», направленную против курдских формирований. Ее осудил Иран, а президент США Трамп назвал «плохой идеей». Главное о том, как развиваются действия, — в обзоре РБК.
С кем борется Турция
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган днем 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) – самого крупного подразделения курдско-сирийского альянса Сирийские демократические силы.
- Цель операции – вытеснение отрядов народной самообороны курдов из северных районов Сирии, как можно дальше от границ Сирии и Турции, и создание на границе зоны безопасности, где Эрдоган планирован разместить лагерь для сирийских беженцев.
Турция считает курдское ополчение угрозой своей безопасности и террористами, подчиняющимися Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за создание автономии на юго-востоке Турции. Отряды отрицают любую свою принадлежность к РПК. Анкара опасается, что в случае, если сирийские курды добьются создания автономии в Сирии, это вдохновит турецких курдов на создание аналогичной территории в Турции.
- Сирийские демократические силы заявили, что будут защищать контролируемый ими район, а действия Турции создают угрозу для возрождения «Исламского государства» (группировка признана террористической и запрещена на территории РФ – РБК).
- Сирийские и турецкие СМИ сообщали, что Турция нанесла несколько авиационных и артиллерийских ударов по позициям курдов недалеко от города Рас-эль-Айн и поселения Эт-Телль-эль-Абьяд, а позже начала наземное наступление.
- В ответ на обстрелы курдские отряды «Сирийских демократических сил» подожгли несколько месторождений нефти в Эль-Хасаке, а также, по данным СМИ, начали обстрел турецкого приграничного города Нусайбин.
- Al Arabiya сообщила о двух убитых и 19 раненых в ходе операции мирных жителях.