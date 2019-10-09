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Военная операция Турции в Сирии. Главное
Турция начала в Сирии военную операцию «Источник мира», направленную против курдских формирований. Ее осудил Иран, а президент США Трамп назвал «плохой идеей». Главное о том, как развиваются действия, — в обзоре РБК.
Фото: Lefteris Pitarakis / AP

С кем борется Турция

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган днем 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) – самого крупного подразделения курдско-сирийского альянса Сирийские демократические силы.
  • Цель операции – вытеснение отрядов народной самообороны курдов из северных районов Сирии, как можно дальше от границ Сирии и Турции, и создание на границе зоны безопасности, где Эрдоган планирован разместить лагерь для сирийских беженцев.

Турция считает курдское ополчение угрозой своей безопасности и террористами, подчиняющимися Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за создание автономии на юго-востоке Турции. Отряды отрицают любую свою принадлежность к РПК. Анкара опасается, что в случае, если сирийские курды добьются создания автономии в Сирии, это вдохновит турецких курдов на создание аналогичной территории в Турции.

  • Сирийские демократические силы заявили, что будут защищать контролируемый ими район, а действия Турции создают угрозу для возрождения «Исламского государства» (группировка признана террористической и запрещена на территории РФ – РБК).
  • Сирийские и турецкие СМИ сообщали, что Турция нанесла несколько авиационных и артиллерийских ударов по позициям курдов недалеко от города Рас-эль-Айн и поселения Эт-Телль-эль-Абьяд, а позже начала наземное наступление
  • В ответ на обстрелы курдские отряды «Сирийских демократических сил» подожгли несколько месторождений нефти в Эль-Хасаке, а также, по данным СМИ, начали обстрел турецкого приграничного города Нусайбин.
  • Al Arabiya сообщила о двух убитых и 19 раненых в ходе операции мирных жителях.

Фотогалерея 
Турецкая военная техника у границы с Сирией. Фоторепортаж

Реакция

  • Сирийский МИД назвал действия Турции нарушением международного права и заявил, что будет противостоять турецкой агрессии любыми способами.
  • Иран осудил начало операции в Сирии, расценив ее как нарушение территориальной целостности страны.
  • Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом попросил того «тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса».
  • Президент США Дональд Трамп назвал операцию «плохой идеей» и заявил, что США не поддерживают ее. Ранее Америка, поддерживающая Сирийский демократический альянс и YPG в том числе, вывела своих солдат из зоны военной операции.
  • Франция потребовала созвать срочное заседание Совбеза ООН.
  • Организация «Красный крест» обеспокоена безопасностью жителей приграничных лагерей для беженцев, где проживают около 100 тыс. человек. Многие из них, как сообщает Reuters, покинули свои дома.

Возможные последствия

  • Операция может ограничиться начальными военными действиями до тех пор, пока Эрдоган не проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на ноябрь, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, встреча может прояснить позицию Вашингтона о готовности участия в операции. 
  • Операция создаст препятствия усилиям Ирана, России и Турции по урегулированию ситуации в Сирии, сказал РБК старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев.
  • На севере Сирии находятся несколько лагерей военнопленных, в которых содержатся задержанные ранее бойцы ИГ и их родственники. Эти лагеря контролируют курды, что в случае ослабления их позиций в ходе операции может привести к бегству бывших боевиков. О необходимости недопустить это в своем заявлении говорил Трамп.
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Турция, Сирия, военная операция
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