Политика , 10 окт, 00:24
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Сенаторы в США предложили санкции против Эрдогана из-за операции в Сирии
Американские сенаторы от обеих партий предложили ввести санкции против Турции на фоне начатой Анкарой военной операции в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.
Его авторами выступили сенатор-демократ Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Они предложили обложить санкциями энергетический и военный сектора Турции, а также ввести визовые ограничения.
Кроме того, они намерены ввести финансовые ограничения в отношении турецкого руководства, включая президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
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