Турецкая военная техника у границы с Сирией. Фоторепортаж

Ночью 9 октября Турция перебросила военную технику на границу с Сирией, сообщило агентство Anadolu. Ранее власти страны заявили о готовности к новой операции для создания приграничной зоны безопасности и борьбы с курдскими формированиями, которые Анкара считает террористическими