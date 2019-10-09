Турецкая военная техника у границы с Сирией. Фоторепортаж

Ночью 9 октября Турция перебросила военную технику на границу с Сирией, сообщило агентство Anadolu. Ранее власти страны заявили о готовности к новой операции для создания приграничной зоны безопасности и борьбы с курдскими формированиями, которые Анкара считает террористическими
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 октября заявил о готовности начать военную операцию на северо-востоке Сирии для создания зоны безопасности у турецкой границы
Курдские формирования, которые Анкара считает террористическими, пообещали ответить на активные военные действия Турции
Турецкие парламентарии 8 октября продлили на год, до октября 2020-го, мандат на военные операции в Сирии и Ираке
Ночью 9 октября, по данным агентства Anadolu, Турция перебросила в город Акчакале, находящийся у границы с Сирией, колонну из 130 единиц техники
Президент США Дональд Трамп предупредил Турцию о возможных рисках начала активных действий, так как Вашингтон собирается продолжить поддержку курдов (США считают их союзниками в борьбе с организацией «Исламское государство», запрещенной в России)
При этом американские власти отвели свои войска с севера Сирии в целях безопасности