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Война в Сирии ,  
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Турция начала наземное наступление в Сирии в трех точках
Турецкие военные начали наземную операцию к востоку от Евфрата сразу в трех точках. В ней также участвуют бойцы сирийской армии, сообщили в Минобороны Турции

Турецкая армия начала наземное наступление в рамках второго этапа операции «Источник мира», которая проводится на севере и северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны Турции в Twitter.

В сообщении отмечается, что операция совместно с бойцами сирийской армии проводится к востоку от реки Евфрат.

По данным газеты Yeni Safak, которая ссылается на пресс-службу турецкой армии, наземная операция началась сразу в трех точках. Другие подробности пока не приводятся.

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СМИ показали видео начала операции Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале второго этапа операции «Источник мира» в Сирии днем 9 октября. «Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить появление террористического коридора через нашу южную границу и принести мир региону», — сказал он. Президент отметил, что операция проводится против террористических организаций Рабочая партия Курдистана (РПК) и «Исламское государство» (запрещена в России).

В свою очередь, президент США Дональд Трамп и власти Евросоюза не поддержали Турцию в проведении этой операции. Американский лидер назвал решение Эрдогана плохой идеей, а в ЕС призвали Анкару быть сдержанней и остановить начатую операцию.

Спустя несколько часов после начала операции по приграничному турецкому городу Нусайбин было запущено шесть неуправляемых ракет. По данным СМИ, двое мирных жителей были убиты, еще 19 получили ранения после начала турецкой операции.

Фотогалерея 
Турецкая военная техника у границы с Сирией. Фоторепортаж

Автор: Михаил Юшков
Теги: Турция, Сирия, военная операция
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