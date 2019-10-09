Турция начала наземное наступление в Сирии в трех точках

Турция начала наземное наступление в Сирии в трех точках

Турецкие военные начали наземную операцию к востоку от Евфрата сразу в трех точках. В ней также участвуют бойцы сирийской армии, сообщили в Минобороны Турции

Турецкая армия начала наземное наступление в рамках второго этапа операции «Источник мира», которая проводится на севере и северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны Турции в Twitter.

В сообщении отмечается, что операция совместно с бойцами сирийской армии проводится к востоку от реки Евфрат.

По данным газеты Yeni Safak, которая ссылается на пресс-службу турецкой армии, наземная операция началась сразу в трех точках. Другие подробности пока не приводятся.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале второго этапа операции «Источник мира» в Сирии днем 9 октября. «Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить появление террористического коридора через нашу южную границу и принести мир региону», — сказал он. Президент отметил, что операция проводится против террористических организаций Рабочая партия Курдистана (РПК) и «Исламское государство» (запрещена в России).