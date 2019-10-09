Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии

Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии

Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира». Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вооруженные силы Турции начали операцию «Родник мира» против террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана. — РБК), YPG (курдские Отряды народной самообороны. — РБК) и «Исламское государство» (запрещена в России. — РБК) на севере Сирии. Мы ликвидируем угрозу терроризма», — объявил турецкий президент.

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