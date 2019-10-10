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Минобороны Турции сообщило о 181 ударе по позициям террористов в Сирии

Вооруженные силы Турции в ходе трансграничной операции «Источник мира» к востоку от реки Евфрат в Сирии нанесли 181 удар по объектам террористических организаций. Об этом сообщается в Twitter министерства национальной обороны. 

Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) также заявили, что Турция совершили атаку по сирийской тюрьме, в которой содержатся боевики группировки «Исламское государство» (запрещена в России).   

По данным SDF, в результате турецких обстрелов приграничных районов на севере Сирии погибли не менее пяти местных жителей и трое военнослужащих. Атаке ведутся по таким городам как Рас-эль-Айн, Телль-Абъяд, Камышлы и Дарбасия.

Накануне, 9 октября, Анкара начала на севере Сирии новую военную операцию «Источник мира». Целью является создание на севере Сирии так называемой безопасной зоны, куда смогут вернуться сирийские беженцы.  

Госсекретарь МИД Франции по европейским вопросам Амели де Моншален заявила, что Франция совместно с Великобританией и Германией потребовали созвать Совет Безопасности ООН в связи с началом турецкой операции в Сирии.  

Теги: Сирия, Турция
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