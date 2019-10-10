Минобороны Турции сообщило о 181 ударе по позициям террористов в Сирии

Минобороны Турции сообщило о 181 ударе по позициям террористов в Сирии

Вооруженные силы Турции в ходе трансграничной операции «Источник мира» к востоку от реки Евфрат в Сирии нанесли 181 удар по объектам террористических организаций. Об этом сообщается в Twitter министерства национальной обороны.

Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) также заявили, что Турция совершили атаку по сирийской тюрьме, в которой содержатся боевики группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

По данным SDF, в результате турецких обстрелов приграничных районов на севере Сирии погибли не менее пяти местных жителей и трое военнослужащих. Атаке ведутся по таким городам как Рас-эль-Айн, Телль-Абъяд, Камышлы и Дарбасия.

Накануне, 9 октября, Анкара начала на севере Сирии новую военную операцию «Источник мира». Целью является создание на севере Сирии так называемой безопасной зоны, куда смогут вернуться сирийские беженцы.