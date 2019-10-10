Сирия сообщила о возобновлении обстрелов турками города Рас-эль-Айн

Турецкие войска возобновили обстрел сирийского города Рас-эль-Айн на границе государств. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Alikhbaria в Facebook.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

По словам Эрдогана, цель операции — оттеснить «Отряды народной самообороны» курдов из северных районов Сирии, как можно дальше от границ Сирии и Турции, а также создать на границе зону безопасности, где разместят лагерь для сирийских беженцев.

Минобороны Турции сообщило, что в ходе операции вооруженные силы нанесли удары по 181 объекту террористических группировок. Турция нанесла несколько авиационных и артиллерийских ударов по позициям курдов недалеко от города Рас-эль-Айн и поселения Эт-Телль-эль-Абьяд, а позже начала наземное наступление. По данным «Сирийских демократических сил» (SDF), в результате турецких обстрелов погибли не менее пяти местных жителей и трех военных.