Политологи назвали глав регионов с низкими шансами переизбраться

Главы более десяти регионов получили неудовлетворительные оценки в рейтинге избираемости, составленном Центром электоральных практик. Среди них — губернатор Севастополя, глава Ингушетии и только что избранный глава Алтайского края

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

​​Главы 14 российских регионов с большой вероятностью не смогут переизбраться на новый срок. Об этом говорится в докладе «Индекс избираемости глав субъектов РФ» (есть у РБК), подготовленном совместно Центром электоральных практик и Политической экспертной группой.

Всего оценки были выставлены главам 83 регионов. Еще двое — врио главы Хакасии Михаил Развожаев и врио губернатора Сахалинской области Вера Щербина — не получили оценок, так как занимают свои посты временно.

Пятибалльная шкала

Авторы исследования сделали свои выводы на основе оценок региональных и федеральных экспертов. Это уже седьмой доклад двух политологических центров, созданных Константином Калачевым и Сергеем Поляковым; при его подготовке были опрошены 114 специалистов из 79 регионов. Им предлагали оценить действующих глав субъектов по пятибалльной шкале — в зависимости от их личной популярности, степени политической конкуренции в регионе, степени социально-экономического благополучия региона, уровня протестных настроений, степени влияния административного ресурса на результаты выборов. Индекс выводится на основе средней оценки. Таким образом, пятерки получили губернаторы, чье переизбрание гарантировано, а двойки и единицы — те, кто с большой вероятностью переизбраться не сможет.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев заявил РБК, что эксперты исследовали избираемость, «то есть готовность избирателей поддержать того или иного регионального руководителя на выборах». В условиях роста протестных настроений и при условии проведения честных и открытых выборов избираемость снова стала важной, отметил политолог.

Кто попал в отличники Высшие оценки политологи выставили всего четверым руководителям. Отличниками стали губернаторы Магаданской области Сергей Носов и Тульской области Алексей Дюмин, а также самый молодой из глав регионов Дмитрий Артюхов, возглавляющий Ямало-Ненецкий автономный округ. Самую высокую оценку в докладе получила деятельность главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Ему эксперты поставили пять с плюсом. Политолог-регионалист Ростислав Туровский, комментируя доклад, согласился с тем, что Чечня и ЯНАО «всегда попадают в список лучших». Он отметил, что Кадыров и Дюмин, скорее всего, удержатся на своих местах за счет личных связей с главой государства. Носов получил отличные результаты на недавних выборах (за него проголосовали 81,59%), и «в логике этого анализа ему ничего не угрожает». С Артюховым в Кремле связывают реализацию амбициозных проектов в Ямале, в том числе строительство железнодорожной магистрали «Северный широтный ход», добавил эксперт.

Двоечники

14 губернаторов, получивших невысокие оценки, как пояснил Калачев, заняли в рейтинге одно место. «Ранжирование их не является корректным», — уточнил он.

В частности, в двоечниках — главы Ставрополья, Севастополя, Калмыкии, Алтайского края, Ростовской, Челябинской, Мурманской, Ульяновской областей и Ингушетии (где недавно начались протесты в связи с подписанием соглашения о новой линии границы с Чечней). О проблемах с рейтингом челябинского губернатора Бориса Дубровского РБК писал летом, в связи с экологическим ущербом в 3,2 млрд руб., причиненным Магнитогорским комбинатом.

Низкий рейтинг главы Севастополя Дмитрия Овсянникова эксперты связывают с конфликтом с региональными элитами, в том числе с заксобранием, откуда губернатор недавно отозвал своих представителей.

Работа губернатора Смоленской области Алексея Островского в докладе оценена на два с плюсом, главы Курской области Александра Михайлова (о его грядущей отставке РБК недавно писал) — на два с минусом. Присутствие знака «плюс» или «минус» означает наличие тренда на повышение или понижение оценки, пояснил РБК Калачев.

Главы Ставрополья Владимир Владимиров, Севастополя Дмитрий Овсянников и Смоленской области Алексей Островский обладают низкой личной популярностью, рассказал РБК Калачев. В регионах есть проблемы и в отношении с избирателями, и с частью элит. «Севастополь принял нынешнего главу не без проблем, — отметил эксперт. — В Ставрополье просто устали от нынешнего губернатора, который не оправдал ожидания, а в Смоленске дела реально плохи, роста нет, люди недовольны, глубоко депрессивный дотационный регион».

Еще трое губернаторов получили по единице. Это глава Республики Алтай Александр Бердников, положению которого может угрожать в том числе прокурорская проверка в регионе, связанная с «присвоением региональных земель», о которой писал РБК. Низшую оценку также получили губернаторы Забайкальского края Наталья Жданова и Оренбургской области Юрий Берг, о скорой отставке которых рассказывали источники РБК.

Александр Бердников (Фото: Слава Алахов / ТАСС)

Некоторым из получивших низкие оценки губернаторов предстоит переизбираться в следующем году. Это главы Р​еспублики Алтай, Оренбургской, Курской, Мурманской и Челябинской областей, а также Калмыкии и Ставрополья.

Альтернативное мнение

Политологи-регионалисты сочли оценки экспертов в целом соответствующими действительности. Эксперт Александр Кынев называет адекватным ранжирование глав регионов. Туровский назвал доклад «процентов на 70» схожим с его собственными оценками.

Но, по мнению политолога, региональные эксперты переоценили губернаторов Саратовской, Орловской и Омской областей и, напротив, поставили слишком низкую оценку главе Ростовской области. Также они недооценили недавно избранного главой Алтайского края Виктора Томенко, сказал Туровский. Однако соавтор доклада Калачев уверен, что Томенко «не очень убедительно, с низким результатом, избрался» (он получил 53,61%) и «отношения с местными элитами пока не выстроил». Кроме того, он попал в «очень депрессивный регион», где единственной крупной компанией является местное производство БАДов «Эвалар». ​«Стратегия, команда, программа пока не очевидны, — добавил Калачев. — У него не было ни одного сколько-нибудь серьезного оппонента».

Другие губернаторы, получившие низкие оценки, «с трудом» избирались и в прошлый раз, напомнил политолог. «Можно вспомнить, с каким трудом Бердников избрался в 2014 году, — сказал Калачев. — С тех пор популярности не прибавилось, а в республике есть ярко выраженный запрос на перемены». Что касается главы Забайкалья Натальи Ждановой, то ее антирейтинг отразился на результате «Единой России» на последних выборах в сентябре (партия получила 28%, КПРФ — всего на 4% меньше). Глава Оренбургской области Юрий Берг мог проиграть и в прошлый раз, на выборах в 2014 году. «Но в результате переговоров был устранен его главный конкурент, справедливоросс Сергей Катасонов, — добавил Калачев. — С тех пор рейтинг только падал».

В конце сентября началась очередная серия отставок глав регионов. Владимир Путин сменил глав Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Затем президент назначил врио главы Приморья губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко и принял отставку глав Липецкой и Курганской областей. 3 октября были подписаны указы об отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и назначении врио главы города полпреда в Северо-Западном административном округе Александра Беглова.​