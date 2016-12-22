Новые лица: кем пополнился список губернаторов

Новый раунд перестановок в губернаторском корпусе начался 26 сентября. Руководство сменилось сразу в шести регионах. Новые главы субъектов — в обзоре РБК
Возраст: 56 лет
Предыдущая должность: губернатор Сахалинской области
Предшественник: Андрей Тарасенко
Возраст: 45 лет
Предыдущая должность: советник регионального блока Управления президента по внутренней политикеПредшественник: Юрий Коков
Возраст: 59 лет
Предыдущая должность: глава правительства Сахалинской области
Предшественник: Олег Кожемяко
*Исполняет обязанности главы региона до назначения врио губернатора
Предыдущая должность: замглавы Федеральной таможенной службыПредшественник: Александр Жилкин
Возраст: 47 лет
Предыдущая должность: заместитель губернатора Тюменской области
Предшественник: Алексей Кокорин
Возраст: 51 год
Предыдущая должность: вице-президент Сбербанка
Предшественник: Олег Королев