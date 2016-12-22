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Андрей Чибис стал основным кандидатом на пост главы Курской области
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Андрей Чибис стал основным кандидатом на пост главы Курской области
Отставки губернаторов, 07:00
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Андрей Чибис стал основным кандидатом на пост главы Курской области
Замминистра строительства Андрей Чибис в ближайшее время может быть назначен врио губернатора Курской области, утверждают источники РБК. Также на этот пост рассматривалась кандидатура гендиректора «Металлоинвеста» Андрея Варичева
Андрей Чибис (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Новый выходец из «школы губернаторов»

Заместитель министра строительства и выпускник «школы губернаторов» РАНХиГС Андрей Чибис в ближайшее время может возглавить Курскую область. Об этом РБК рассказали два источника, близких к региональным властям.

Собеседник РБК в Госдуме, имеющий отношение к региону, напоминает, что Чибис как куратор программы капитального ремонта жилого фонда приезжал в Курск в этом году и устроил разнос. Сперва на селекторном совещании в феврале он жестко раскритиковал курских чиновников, ответственных за капремонт: в Курской области сумятица, сказал он, ситуация с невыполнением капремонта уже за гранью добра и зла, призвав региональных чиновников «не пытаться оправдываться». «Те, кто за это отвечает, вынуждены будут понести жестокое наказание», — заключил замминистра.

В апреле он приехал в Курск с проверкой, по итогам которой заявил, что область стала регионом с самым худшим уровнем выполнения программы капремонта в 2017 году. «Я ведь могу еще раз приехать, но тогда кому-то придется уехать», — цитировало Чибиса местное издание «Курские известия».

Кандидатом в губернаторы Курской области Чибиса выбрали как человека со способностями к управлению и успешного участника президентской учебной программы, сообщил один из собеседников РБК. «Немало значит и возраст: ему всего 39, а Кремль взял курс на омоложение губернаторского состава», — добавил второй источник.

Чибис отказался отвечать на вопросы РБК. В его пресс-службе заявили, что он находится в Женеве, а информация о будущем назначении — слухи.

Источник РБК в Госдуме, имеющий отношение к региону, говорит, что помимо Чибиса на пост главы региона могут претендовать также депутаты Госдумы Александр Брыксин и Виктор Карамышев и генеральный директор «Металлоинвеста» Андрей Варичев. О том, что рассматриваются кандидатуры Карамышева и Варичева, РБК подтвердили и два источника во власти региона. Брыксин и Карамышев не ответили на звонки и сообщения РБК.

Кто такой Андрей Чибис

Родился в Чебоксарах. Будучи студентом Московского университета потребительской кооперации, Чибис учредил консалтинговую фирму и занимался адвокатской практикой. Политическая карьера его началась в 2004 году, когда он стал советником губернатора Рязанской области, а затем — начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии.

С 2006 года работал в правительстве, где был начальником отдела сопровождения национального проекта «Доступное жилье» Минрегионразвития. После этого был назначен начальником управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В 2008 году возглавил совет директоров ОАО «Российские коммунальные системы». В мае 2011 года, когда при Кремле был создан Институт социально-экономических и политических исследований, Чибиса пригласили стать его исполнительным директором. В 2013 году после преобразования Федерального агентства по строительству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства он стал замглавы ведомства по ЖКХ.

В 2017–2018 годах принял участие в «школе губернаторов» — проекте РАНХиГС и Кремля по подготовке кадров для назначений на высокие посты. Из числа учащихся двух потоков уже 12 человек стали главами регионов, и еще трое губернаторов — Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Василий Орлов (Амурская область) и Сергей Носов (Магаданская область) — приняли участие в программе уже после назначения.

Ранее о возможном назначении Чибиса губернатором Курской области со ссылкой на источник сообщало агентство «РИА Новости».

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Кандидат от Усманова

Всерьез рассматривалась на пост курского губернатора и кандидатура Андрея Варичева, генерального директора ОАО «ХК «Металлоинвест». Об этом РБК рассказал источник, близкий к курским властям, и подтвердил знакомый бизнесмена. По словам последнего, Варичев ожидал назначения на губернаторский пост в течение последних двух лет.

«Но все переигралось, отдали предпочтение «варягу», — объяснил собеседник РБК. Второй добавил, что назначение главой Курской области Варичева, который является депутатом областной думы, может спровоцировать конфликт местных элит. Ранее о том, что Варичев может стать главой Курской области, писали «Ведомости».

Собеседник РБК в Госдуме, имеющий отношение к региону, связал обсуждение кандидатуры Варичева с тем, что «Металлоинвест» Алишера Усманова является главным бюджетодержателем Курской области. Входящий в холдинг Михайловский ГОК сильно влияет на бюджет региона, поэтому мнение Усманова Кремль не может не учесть при назначении, утверждает собеседник. РБК направил запрос в пресс-службу ХК «Металлоинвест».

«Поэтому его (Варичева. — РБК) не стали назначать: решили не мешать личное, общественное и бизнес», — говорит близкий к курским властям собеседник РБК.

Варичев через своего представителя заявил РБК следующее: «Работаю в компании в стабильном режиме, есть долгосрочные задачи по развитию производственных мощностей, цифровой трансформации бизнеса. Вариант ухода из компании не рассматриваю». На вопрос, обсуждался ли с ним возможный переход на другую работу, бизнесмен ответил, что с ним это никто не обсуждал.

На место Михайлова

Действующий губернатор Курской области Александр Михайлов приглашен в Москву 11 октября, рассказал собеседник РБК в Госдуме. Пресс-секретарь Михайлова Ольга Афанасьева сообщила РБК, что не владеет информацией о возможной отставке губернатора. По ее словам, он сейчас находится в Курске на своем месте и следует рабочему плану. На вопрос, стоит ли в рабочем графике Михайлова на 11 октября поездка в Москву, Афанасьева ответила отрицательно.

Александр Михайлов (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Назначение на его место Чибиса вполне закономерно, сказал РБК глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, замминистра уже давно в обойме и не раз рассматривался как кандидат в главы того или иного региона.

Грядущую отставку Михайлова источник РБК, близкий к региональным властям, связал с его непопулярностью и преклонным возрастом: Михайлову 67 лет. «Есть и фактор усталости от него, — отметил собеседник. — Выборы в следующем году мог не выиграть». Политолог Константин Калачев соглашается с тезисом о давней непопулярности Михайлова в области. «Кроме того, там наблюдается геронтократия, засилье в структурах власти людей предпенсионного и пенсионного возраста, администрация действительно очень возрастная», — отметил он.

По словам Калачева, в прошлом у Михайлова были непростые отношения и с силовиками. Кулуарно обсуждался его конфликт с руководителем Следственного комитета по Курской области Сергеем Лазуткиным, который в итоге был отправлен в отставку, уточнил эксперт. Отношения Михайлова и его команды с прокурором Курской области Александром Филимоновым тоже называли неоднозначными, отметил он.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов называет Михайлова самым загадочным губернатором России. Политическая выживаемость Михайлова, который возглавляет регион с 2000 года, всегда была загадкой, говорит политолог. Как напоминает Виноградов, регион Михайлов возглавил случайно, когда в 2000 году Кремль выставил на курские выборы выходца из ФСБ Виктора Суржикова и снял с голосования губернатора Александра Руцкого. «Но они получили протестное голосование, и не готовившийся к губернаторству Михайлов обнаружил себя в этом кресле, — отметил Виноградов. — Он не был лидером общественного мнения, исторически имел высокий антирейтинг, а регион был середняком — на фоне динамично развивавшихся Белгородской и впоследствии Воронежской областей».

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О готовящейся отставке Михайлова говорили источники РБК, близкие к администрации президента. Михайлова называли в списке отставников вместе с уже покинувшими свой пост главой Липецкой области Олегом Королевым и главой Забайкалья Натальей Ждановой.

Очередная серия отставок глав регионов началась 26 сентября, когда Владимир Путин сменил глав Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Затем президент назначил врио главы Приморья губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко и принял отставку глав Липецкой и Курганской областей. В среду, 3 октября, Путин подписал указ об отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полпреда в Северо-Западном административном округе Александра Беглова.

 

Авторы: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова.
Теги: Курская область , Андрей Чибис , Александр Михайлов
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