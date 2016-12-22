Глава Севастополя отозвал представителя из заксобрания из-за оскорблений

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назвал заявления членов городского парламента оскорбительными и несовместимыми с депутатским статусом. В связи с этим Овсянников отозвал своего представителя из Заксобрания

Дмитрий Овсянников (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подписал указ об отзыве своего представителя из Законодательного собрания города, объяснив свое решение «неконструктивным подходом» части депутатов к реализации проектов развития Севастополя.

«​Считаю недопустимыми оскорбительные публичные заявления ряда депутатов Законодательного собрания Севастополя, которые они допускают в отношении как руководителей правительства города, так и народов Российской Федерации. Данные действия несовместимы со статусом севастопольского депутата. В связи с этим я отозвал своего представителя из заксобрания», — цитирует Овсянникова пресс-служба правительства Севастополя.

​Какие именно слова депутатов заксобрания он счел оскорбительными, Овсянников не сообщил.

Губернатор подчеркнул, что работа с представительной властью будет продолжаться «в других форматах», и поручил своим подчиненным руководствоваться подписанным им указом при осуществлении их полномочий.

23 июля Овсянников подверг работу заксобрания резкой критике, назвав его «неэффективным, манипулятивным» органом.

Председатель бюджетной комиссии заксобрания Вячеслав Аксенов в интервью «Коммерсанту» сказал, что взаимодействие парламента Севастополя с правительством города достигло «высшей степени негатива», а действия губернатора сравнил с поведением шахматиста, находящегося в «безнадежной» ситуации. «Он идет на обострение, чтобы заставить своего соперника допустить ошибки и выпутаться за их счет», — сказал Аксенов.