ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,24 64,96 EUR Нал. 76,13 74,92 USD Бирж. 65,49 +0,49 EUR Бирж. 75,70 +0,50 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6562,68 -16,92 IMOEX 2449,70 -0,91% RTSI 1181,61 -0,81% Brent 85,11 +1,14% DJIA 26765,94 +0,36% Nasdaq 7996,72 -0,50%
«Новые технократы»: как Путин сменил курганского и липецкого губернаторов
Лента новостей
Аваков заявил о причастности «отравителя Скрипаля» к бегству Януковича 22:15, Политика «Новые технократы»: как Путин сменил курганского и липецкого губернаторов 22:14, Политика КПРФ отказалась снимать своего кандидата с выборов главы Хакасии 22:08, Политика Лига чемпионов по футболу. ЦСКА — «Реал». Онлайн 22:00, Спорт Сирия привлечет Россию к строительству железной дороги в Ирак 21:46, Политика Пашинян пригрозил уйти в отставку из-за принятого в парламенте закона 21:38, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 21:35, РБК и Мираторг Экс-охранник Януковича попросил суд допросить его о Чепиге 21:34, Политика Тренер «Монако» пообещал выпустить Головина в матче ЛЧ с «Боруссией» 21:33, Спорт Киселев ответил на идею Захаровой провести брифинг на своей «тайной даче» 20:57, Общество Путин подписал усиливший наказание за отказ удалять ложные данные закон 20:47, Политика Шойгу отчитался о доставке в Сирию комплексов С-300 20:36, Политика ВТБ закрыл сделку по покупке банка «Возрождение» 20:32, Финансы Правительство выделило Минобороны участок в Азовском море в целях обороны 20:28, Политика Загоревшийся в Балтийском море паром дойдет до Литвы самостоятельно 20:19, Общество Косовский баланс: зачем президент Сербии приезжал к Путину 20:15, Политика МИД ответил на заявления США о готовности уничтожать российские ракеты 20:13, Политика Путин заявил об отсутствии выигрыша для бюджета от пенсионной реформы 20:01, Экономика Путин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Карцева 19:54, Общество Путин создал в Кремле новое управление 19:46, Политика Индия решила купить у России С-400 на $5 млрд вопреки угрозе санкций США 19:34, Политика Ушаков допустил встречу Путина и Эрдогана до конца года 19:33, Политика Грызлов анонсировал разведение сил в районе Станицы Луганской 5 октября 19:26, Политика Как полюбить овощи и питаться правильнее 19:24, РБК и Philips В Стамбуле автомобиль совершил наезд на пешеходов 19:23, Общество СМИ узнали о планах «МЮ» купить бывшего капитана «Краснодара» 19:22, Спорт Кадыров заявил о «спросе» с критиков изменения границы Чечни и Ингушетии 19:22, Политика ФСБ задержала экс-главу центра связи ФСИН за хищение средств оборонзаказа 19:17, Общество
«Новые технократы»: как Путин сменил курганского и липецкого губернаторов
Отставки губернаторов, 22:14
0
«Новые технократы»: как Путин сменил курганского и липецкого губернаторов
Липецкую и Курганскую области возглавили выпускники кремлевских «курсов губернаторов» — выходец из Сбербанка Игорь Артамонов и «человек из команды Собянина» Вадим Шумков. РБК разбирался, почему выбор пал именно на них
Игорь Артамонов (Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ» )

​Во вторник, 2 октября, продолжилась серия перестановок в губернаторском корпусе. В отставку ушли глава Липецкой области Олег Королев и губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

66-летний Олег Королев был одним из региональных ветеранов: он руководил Липецкой областью с 1998 года. Королев объявил о своей отставке в обращении, опубликованном на сайте областной администрации, в котором сказал, что пора «уступить дорогу молодежи». О готовящейся отставке Королева ранее сообщали источники РБК, близкие к Кремлю, которые объясняли это слишком долгим пребыванием Королева во власти.

Олег Королев проработал во главе региона 20 лет — губернаторы «столько не живут», говорит политолог Виталий Иванов. Единственным губернатором, который возглавил свой субъект в 1990-х годах, сейчас остается глава Белгородской области Евгений Савченко, уточняет эксперт.

Что касается Алексея Кокорина, то «у него был высокий антирейтинг, губернатор был неизбираем». Вступиться на федеральном уровне за него также было некому: Кокорин не был связан ни с одной из групп влияния, обращает внимание Иванов.

57-летний Алексей Кокорин также объявил о своей отставке на сайте областной администрации. Он заявил, что принял такое решение «в связи с переходом на новое место работы». В разговоре с ТАСС он пояснил, что получил предложение перейти в совет директоров одной из госкорпораций и будет заниматься промышленностью. Собеседники РБК, близкие к Кремлю, называли среди причин ухода Кокорина сохраняющийся низкий уровень социально-экономического развития региона.

В отличие от Королева Кокорина нельзя назвать «старожилом»: он не успел завершить свой первый срок на посту губернатора. Кокорин был избран главой Курганской области в сентябре 2014 года с результатом 84,87%.

Алексей Кокорин был «очень неплохим главой региона, ему было небезразлично, что происходит в области, он был ориентирован на ее развитие», говорит политтехнолог Григорий Казанков. Серьезным упущением Кокорина стала невыстроенность информационной работы, которая бы «в хорошем смысле слова пиарила» деятельность губернатора, добавляет эксперт. «Какие-то вещи двигались, но люди не чувствовали, что их положение меняется. Регион был и остается депрессивным», — говорит Казанков, добавляя, что «Кокорин — ничей, связей в Москве не завязал, поскольку работал исключительно в регионе». До того как стать губернатором, Кокорин был мэром Шадринска (Курганская область) и избирался там на конкурентных выборах с высоким результатом, напоминает эксперт.

Новые лица: кем пополнился список губернаторов Еще 2 фото
Фотогалерея

«Собянинский пояс»

Исполняющим обязанности губернатора Курганской области назначен 47-летний Вадим Шумков. На посту вице-губернатора Тюменской области он занимался привлечением инвестиций. В рейтинге по инвестиционной привлекательности этот регион всегда отмечался как один из лучших субъектов России, напоминает депутат Госдумы от Тюменской области Эрнест Валеев. Он охарактеризовал Шумкова как «молодого и активного» политика.

Назначение Шумкова на Курганскую область можно считать закреплением неформального кураторства над регионом со стороны Тюменской области и расширением сферы влияния группы Сергея Собянина, считает политолог Евгений Минченко.

Вадим Шумков — член команды Владимира Якушева, назначенного в мае министром строительства и ЖКХ, а до того главы Тюменской области, напоминает политтехнолог Дмитрий Фетисов. Шумков является выходцем из Курганской области и понимает специфику региона, отмечает Казанков. «Курган во многом ориентирован на Тюмень, многие жители области работают в Тюмени вахтенным методом, оба региона очень плотно завязаны между собой», — говорит эксперт.

Владимир Путин и Вадим Шумков (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Назначение Шумкова позволяет говорить об экспансии тюменских элит, считает политолог Ростислав Туровский. Курганская область — регион бедный и неперспективный, и всегда стоял вопрос, элиты из каких регионов-соседей могут взять его под свой контроль, отмечает он. «Можно говорить, что тюменские элиты, которые начали формироваться при Собянине, занимают ключевые посты и в Тюменской (губернатор Александр Моор), и в Свердловской (губернатор Евгений Куйвашев) областях, а теперь еще и в Курганской области», — добавил эксперт.

По словам политолога Иванова, мэр Москвы еще пять лет назад «хотел получить своего человека» во главе Курганской области, но сделать этого не удалось. «Тюменцы» хотели совершить экспансию в Курганскую область, и совершили ее», — резюмирует он.

«Кандидат Грефа»

Исполняющим обязанности губернатора Липецкой области назначен вице-президент Сбербанка, глава Среднерусского банка Сбербанка Игорь Артамонов.

Шумков и Артамонов являются участниками второго потока программы по подготовке президентского кадрового резерва при РАНХиГС (девять участников первого потока стали главами регионов, двое — федеральными министрами). По мнению Минченко, эти назначения продолжили тренд Кремля на назначение так называемых молодых технократов — достаточно молодых политиков с управленческим опытом. В целом ничего общего между выдвиженцами новой волны нет, за исключением того, что они участники программы кадрового резерва, это люди разных команд, олицетворяющие разные типажи, полагает политолог Иванов.

​Политтехнолог Дмитрий Фетисов назвал Артамонова типичным представителем той категории управленцев, которыми Кремль в последнее время омолаживает губернаторский корпус. «Артамонов ранее абсолютно не замечен в политической деятельности, — отметил он. — Мотивы его назначения могут заключаться в высокой оценке тех результатов, которые он показал на «губернаторских тренингах».

Политолог Константин Калачев называет назначение Артамонова очень адекватным решением с учетом системообразующей роли Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в регионе. «Банкир Артамонов с председателем совета директоров НЛМК Владимиром Лисиным и другими представителями бизнеса будет говорить на одном языке. Область инвестиционно привлекательная, промышленно-аграрная, бизнес там развитый», — отметил политолог.

«Можно говорить о том, что государственный банковский сектор, в частности Сбербанк, становится кузницей кадров для губернаторского корпуса, и это новая для него роль», — отмечает политолог Ростислав Туровский. Сбербанк тесно работает и с бизнесом, и с местными властями, выходцы из банка могут решать задачи по оптимизации региональных бюджетов, продолжает эксперт.

При этом, отмечает Туровский, в Центральном Черноземье Сбербанк не впервые заметен в качестве политического игрока. В Воронежской области экс-председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Соловьев стал советником губернатора. Выходцы из Сбербанка занимают сильные позиции в соседней Тамбовской области на уровне заместителей губернатора, это Александр Ганов и Дмитрий Зубков, продолжает он. «Выходит, что Центральное Черноземье — это сфера особых интересов Сбербанка», — резюмирует Туровский.

Новая волна увольнений губернаторов началась 26 сентября, когда Владимир Путин сменил руководителей Приморья, Астраханской области и Кабардино-Балкарии.

Источники РБК также прогнозируют отставки курского, забайкальского и оренбургского губернаторов — Александра Михайлова, Натальи Ждановой и Юрия Берга.

Авторы: Елизавета Антонова, Евгения Кузнецова, Наталья Галимова.
Теги: Губернатор , Курганская область , Липецкая область
Главное
Шойгу отчитался о доставке в Сирию комплексов С-300 Политика
Материалы по теме
Новые лица: кем пополнился список губернаторов Политика
Липецкий губернатор Олег Королев ушел в отставку Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter