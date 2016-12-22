«Новые технократы»: как Путин сменил курганского и липецкого губернаторов

Липецкую и Курганскую области возглавили выпускники кремлевских «курсов губернаторов» — выходец из Сбербанка Игорь Артамонов и «человек из команды Собянина» Вадим Шумков. РБК разбирался, почему выбор пал именно на них

Игорь Артамонов (Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ» )

​Во вторник, 2 октября, продолжилась серия перестановок в губернаторском корпусе. В отставку ушли глава Липецкой области Олег Королев и губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

66-летний Олег Королев был одним из региональных ветеранов: он руководил Липецкой областью с 1998 года. Королев объявил о своей отставке в обращении, опубликованном на сайте областной администрации, в котором сказал, что пора «уступить дорогу молодежи». О готовящейся отставке Королева ранее сообщали источники РБК, близкие к Кремлю, которые объясняли это слишком долгим пребыванием Королева во власти.

Олег Королев проработал во главе региона 20 лет — губернаторы «столько не живут», говорит политолог Виталий Иванов. Единственным губернатором, который возглавил свой субъект в 1990-х годах, сейчас остается глава Белгородской области Евгений Савченко, уточняет эксперт.

Что касается Алексея Кокорина, то «у него был высокий антирейтинг, губернатор был неизбираем». Вступиться на федеральном уровне за него также было некому: Кокорин не был связан ни с одной из групп влияния, обращает внимание Иванов.

57-летний Алексей Кокорин также объявил о своей отставке на сайте областной администрации. Он заявил, что принял такое решение «в связи с переходом на новое место работы». В разговоре с ТАСС он пояснил, что получил предложение перейти в совет директоров одной из госкорпораций и будет заниматься промышленностью. Собеседники РБК, близкие к Кремлю, называли среди причин ухода Кокорина сохраняющийся низкий уровень социально-экономического развития региона.

В отличие от Королева Кокорина нельзя назвать «старожилом»: он не успел завершить свой первый срок на посту губернатора. Кокорин был избран главой Курганской области в сентябре 2014 года с результатом 84,87%.

Алексей Кокорин был «очень неплохим главой региона, ему было небезразлично, что происходит в области, он был ориентирован на ее развитие», говорит политтехнолог Григорий Казанков. Серьезным упущением Кокорина стала невыстроенность информационной работы, которая бы «в хорошем смысле слова пиарила» деятельность губернатора, добавляет эксперт. «Какие-то вещи двигались, но люди не чувствовали, что их положение меняется. Регион был и остается депрессивным», — говорит Казанков, добавляя, что «Кокорин — ничей, связей в Москве не завязал, поскольку работал исключительно в регионе». До того как стать губернатором, Кокорин был мэром Шадринска (Курганская область) и избирался там на конкурентных выборах с высоким результатом, напоминает эксперт.

«Собянинский пояс»

Исполняющим обязанности губернатора Курганской области назначен 47-летний Вадим Шумков. На посту вице-губернатора Тюменской области он занимался привлечением инвестиций. В рейтинге по инвестиционной привлекательности этот регион всегда отмечался как один из лучших субъектов России, напоминает депутат Госдумы от Тюменской области Эрнест Валеев. Он охарактеризовал Шумкова как «молодого и активного» политика.

Назначение Шумкова на Курганскую область можно считать закреплением неформального кураторства над регионом со стороны Тюменской области и расширением сферы влияния группы Сергея Собянина, считает политолог Евгений Минченко.

Вадим Шумков — член команды Владимира Якушева, назначенного в мае министром строительства и ЖКХ, а до того главы Тюменской области, напоминает политтехнолог Дмитрий Фетисов. Шумков является выходцем из Курганской области и понимает специфику региона, отмечает Казанков. «Курган во многом ориентирован на Тюмень, многие жители области работают в Тюмени вахтенным методом, оба региона очень плотно завязаны между собой», — говорит эксперт.

Владимир Путин и Вадим Шумков (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Назначение Шумкова позволяет говорить об экспансии тюменских элит, считает политолог Ростислав Туровский. Курганская область — регион бедный и неперспективный, и всегда стоял вопрос, элиты из каких регионов-соседей могут взять его под свой контроль, отмечает он. «Можно говорить, что тюменские элиты, которые начали формироваться при Собянине, занимают ключевые посты и в Тюменской (губернатор Александр Моор), и в Свердловской (губернатор Евгений Куйвашев) областях, а теперь еще и в Курганской области», — добавил эксперт.

По словам политолога Иванова, мэр Москвы еще пять лет назад «хотел получить своего человека» во главе Курганской области, но сделать этого не удалось. «Тюменцы» хотели совершить экспансию в Курганскую область, и совершили ее», — резюмирует он.

«Кандидат Грефа»

Исполняющим обязанности губернатора Липецкой области назначен вице-президент Сбербанка, глава Среднерусского банка Сбербанка Игорь Артамонов.

Шумков и Артамонов являются участниками второго потока программы по подготовке президентского кадрового резерва при РАНХиГС (девять участников первого потока стали главами регионов, двое — федеральными министрами). По мнению Минченко, эти назначения продолжили тренд Кремля на назначение так называемых молодых технократов — достаточно молодых политиков с управленческим опытом. В целом ничего общего между выдвиженцами новой волны нет, за исключением того, что они участники программы кадрового резерва, это люди разных команд, олицетворяющие разные типажи, полагает политолог Иванов.

​Политтехнолог Дмитрий Фетисов назвал Артамонова типичным представителем той категории управленцев, которыми Кремль в последнее время омолаживает губернаторский корпус. «Артамонов ранее абсолютно не замечен в политической деятельности, — отметил он. — Мотивы его назначения могут заключаться в высокой оценке тех результатов, которые он показал на «губернаторских тренингах».

Политолог Константин Калачев называет назначение Артамонова очень адекватным решением с учетом системообразующей роли Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в регионе. «Банкир Артамонов с председателем совета директоров НЛМК Владимиром Лисиным и другими представителями бизнеса будет говорить на одном языке. Область инвестиционно привлекательная, промышленно-аграрная, бизнес там развитый», — отметил политолог.

«Можно говорить о том, что государственный банковский сектор, в частности Сбербанк, становится кузницей кадров для губернаторского корпуса, и это новая для него роль», — отмечает политолог Ростислав Туровский. Сбербанк тесно работает и с бизнесом, и с местными властями, выходцы из банка могут решать задачи по оптимизации региональных бюджетов, продолжает эксперт.

При этом, отмечает Туровский, в Центральном Черноземье Сбербанк не впервые заметен в качестве политического игрока. В Воронежской области экс-председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Соловьев стал советником губернатора. Выходцы из Сбербанка занимают сильные позиции в соседней Тамбовской области на уровне заместителей губернатора, это Александр Ганов и Дмитрий Зубков, продолжает он. «Выходит, что Центральное Черноземье — это сфера особых интересов Сбербанка», — резюмирует Туровский.

Новая волна увольнений губернаторов началась 26 сентября, когда Владимир Путин сменил руководителей Приморья, Астраханской области и Кабардино-Балкарии.

Источники РБК также прогнозируют отставки курского, забайкальского и оренбургского губернаторов — Александра Михайлова, Натальи Ждановой и Юрия Берга.