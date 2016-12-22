Губернатора Оренбургской области назвали следующим в очереди на отставку

В отставку может уйти губернатор Оренбургской области Юрий Берг. В регион уже приехали полпред президента в ПФО и предполагаемый новый губернатор

Юрий Берг (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг может подать в отставку в ближайшие дни, сообщил РБК близкий к Кремлю источник. Вместо Берга область возглавит первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев, сказал собеседник, близкий к Гутеневу.

Другой источник сказал РБК, что вечером в четверг, 27 сентября, у Гутенева запланирована поездка в Оренбург на мероприятия, связанные с 90-летним юбилеем завода «ПО «Стрела», производящего авиационную, космическую, военную технику и ракетное вооружение.

«В Оренбург прибыл полпред Приволжского федерального округа, ожидается отставка Берга», — сказал собеседник, близкий к Кремлю. Приезд полпреда президента в ПФО Игоря Комарова официально подтвердили в Оренбурге. Губернатор Юрий Берг вместе с Комаровым открыл 12 км автодороги в обход Оренбурга.​

О том, что Берг уйдет в отставку, сообщило и агентство «РИА Новости». По его данным, сменщиком Берга будет также Гутенев.

Накануне, 26 сентября, президент Владимир Путин отправил в отставку главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова и губернатора Астраханской области Александра Жилкина. Кроме того, Путин перевел губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко в Приморье, где выборы были отменены из-за фальсификаций.

С этих решений президента, последовавших за поражением кандидатов от «Единой России» на выборах губернаторов в нескольких регионах, началась новая серия губернаторских отставок. Близкий к Кремлю источник РБК говорил, что на этом дело не закончится и в ближайшее время в отставку может уйти губернатор Курской области Александр Михайлов. Также рассматривается возможность отставки липецкого губернатора Олега Королева.

О том, что в новую волну отставок может попасть Королев, также пишут «Ведомости». При этом, по их данным, в списке «отставников»​ могут оказаться губернатор Челябинской области Борис Дубровский и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. «Под вопросом» судьба главы Башкирии Рустэма Хамитова, курганского губернатора Алексея Кокорина и оренбургского губернатора Юрия Берга, писала газета.