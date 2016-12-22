Росприроднадзор оценил нанесенный ММК ущерб экологии в 3,2 млрд руб.

Росприроднадзор установил, что Магнитогорский комбинат нанес ущерб экологии на 3,2 млрд руб. Это может сказаться на положении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, говорят эксперты, допуская даже его отставку

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) утвердила сумму ущерба, нанесенного водным объектам Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК, принадлежит Виктору Рашникову, занимающему 14-е место в списке Forbes). Она составила 3,2 млрд руб., сообщил РБК представитель ведомства. Речь идет о нарушениях, допущенных ММК в период с 2013 по 2016 год и выявленных в рамках плановых проверок, пояснил он. Сейчас специалисты Росприроднадзора готовят документацию, чтобы предъявить ММК эту сумму для оплаты в «добровольном порядке», добавил представитель Росприроднадзора.

В ММК пока не получали соответствующих уведомлений от Росприроднадзора, сообщили РБК в компании. При этом по итогам проверки Росприроднадзора в 2016 году компания разработала мероприятия по исключению влияния комбината на реку Урал и Магнитогорское водохранилище. Представитель компании сообщил РБК, что в 2018 году будет планово завершена реконструкция системы оборотного водоснабжения стоимостью более 660 млн руб., что позволит исключить сбросы вредных веществ в Магнитогорское водохранилище.

Нарушения по двум статьям

Росприроднадзор проводил плановую проверку ММК по соблюдению экологического законодательства в августе 2016 года, следует из отчета ведомства, опубликованного в базе данных СПАРК. По ее итогам надзорное ведомство выявило, что комбинат нарушил правила водопользования при сбросе сточных вод в Магнитогорское водохранилище на реке Урал, а также в Сухую речку в период с августа 2013 года по август 2016-го, говорится в документе. Согласно отчету службы, по итогам проверки Росприроднадзор обвинил ММК в сбросе сточных вод с содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормативы, усмотрев в действиях комбината нарушение ст. 56 Водного кодекса (охрана водных объектов от загрязнения и засорения) и ст. 22 закона «Об охране окружающей среды» (нормативы допустимого воздействия на окружающую среду).

Проведя проверку, ведомство выдало ММК предписание до октября 2017 года произвести реконструкцию водоотводящих сооружений или построить новые коммуникации и модернизировать производственные процессы. К этому же сроку ММК должен был представить в управление Росприроднадзора по Челябинской области данные производственного экологического контроля сточных вод, сбрасываемых в Магнитогорское водохранилище на реке Урал. Однако во время внеплановой проверки, которую Росприроднадзор проводил в октябре 2017 года, выяснилось, что ММК не выполнил эти предписания, следует из отчета ведомства. Поэтому оно выдало ММК повторное предписание со сроком исполнения до 29 октября 2018 года.

По данным ММК, всего за последние десять лет на мероприятия по снижению и предотвращению сбросов в водные объекты компания выделила почти 8 млрд руб. За период 2015–2018 годы инвестиции в природоохранные проекты ММК составят 14,3 млрд руб. Из них в водоохранные мероприятия уже инвестировано 3,8 млрд руб., сообщил РБК представитель компании.

ММК и «Мечел» на контроле

Росприроднадзор усилил контроль за соблюдением природоохранного законодательства крупными промышленными предприятиями после подписания нового президентского майского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором отмечается необходимость снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая Магнитогорск и Челябинск.

В июне ведомство при поддержке сотрудников полиции провело проверку на ММК, писал «Интерфакс». В ее рамках изучалась эффективность работы пылеулавливающих установок двух производственных подразделений ММК. Итоги этой проверки пока не известны. Тогда же ведомство выявило превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах Челябинского металлургического комбината и Челябинского завода по производству коксохимической продукции (оба предприятия входят в группу «Мечел»). ​Речь идет о возможном загрязнении промышленными стоками реки Миасс. Официальных документов о результатах замеров предприятия пока не получали, сообщил РБК представитель «Мечела».

У Росприроднадзора есть полномочия возбуждать дела об административном нарушении в случае, если проверяемое предприятие, получив предписание службы, не устраняет выявленных нарушений, сказала РБК партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая. По истечении срока, указанного в предписании (октябрь 2018 года), если ММК не выполнит требования ведомства, возбуждается дело и назначается штраф в соответствии с выявленными нарушениями, поясняет она. Неисполнение такого предписания, по ее словам, само по себе является нарушением и за него полагается штраф. Компания в свою очередь может обратиться в суд, чтобы его оспорить.

Фото: Андрей Серебряков / ТАСС

​При оценке ущерба, причиненного выбросами загрязняющих веществ в водоемы, применяются различные алгоритмы, стандартизированного подхода просто не существует, говорит Мостовая. В частности, на сумму ущерба влияют природоохранный статус, использование вод в системах орошения сельскохозяйственных земель, наличие охраняемой флоры и фауны, видов рыб и животных промыслового значения и так далее, перечисляет эксперт. Но конечный размер ущерба, который определяет Росприроднадзор, должен быть утвержден судом, а значит, у компании, чья деятельность наносит ущерб экологии, есть возможность оспорить оценку ведомства, потребовав проведения повторной экспертизы с привлечением независимых экспертов, добавляет Мостовая. В свою очередь, результаты такой оценки может оспорить уже сам Росприроднадзор, рассказывает она.

Губернаторский риск

В Челябинской области «в принципе беда с экологией», заявил РБК политолог Евгений Минченко. Президент сейчас озабочен проблемами экологии больше, чем раньше, и это тоже может негативно сказаться на позициях губернатора, убежден эксперт. Претензии к ММК могут привести к отставке Дубровского из-за того, что его и «ставили на эту позицию, чтобы у комбината не было проблем», добавляет он.

До того как занять губернаторский пост в 2014 году, Дубровский почти три года был генеральным директором ММК.

С учетом сложностей внутриэлитных отношений в области проблемы могут стать одним из аргументов в пользу отставки Дубровского, соглашается глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Но такой аргумент не может быть единственным при принятии кадрового решения, добавляет президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

РБК направил запрос в администрацию губернатора Челябинской области.