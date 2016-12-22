Губернатору Забайкальского края начали искать замену

Глава Забайкальского края Наталья Жданова может досрочно уйти в отставку в рамках очередной ротации губернаторского корпуса, рассказали источники РБК. На этом посту она отработала всего два года

Наталья Жданова (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Глава Забайкалья Наталья Жданова может уйти в отставку в рамках новой волны замен в губернаторском корпусе, рассказали РБК два близких к руководству региона источника. Возможность ее ухода федеральный центр обсуждает всерьез, главе региона подбирают замену, уточнили оба собеседника.

Негативный фон

Причина, по которой 54-летняя Жданова может покинуть свой пост, — сложная социально-экономическая ситуация в регионе, одна из наиболее тяжелых в стране, поясняет один из источников. Кроме того, у Ждановой низкий уровень поддержки среди населения, вокруг нее сформировался негативный информационный фон, добавил другой близкий к руководству региона собеседник.

Главная причина отставки Ждановой может быть связана с ее низкой личной популярностью, вызванной слабой работой с общественным мнением, сказал РБК политолог-регионалист Ростислав Туровский. Экономические перспективы у Забайкалья неплохие, но все проекты реализуются очень медленно. Это не вина губернатора, но все же инвестиционный климат в регионе не улучшается, и перспективы по-прежнему зависят от решений федеральных финансово-промышленных групп, отмечает он.

Забайкалье также известно активными протестами бюджетников, что прямо связано с недоработками региональных властей, добавил Туровский. Он сравнивает Жданову с проигравшей во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области Светланой Орловой, «не справившейся с социальной политикой и PR», и называет Жданову однрй из самых проблемных глав регионов.

​Жданова в последнее время почти прекратила активную деятельность, «и как будто чего-то ждет», рассказывает еще один собеседник, близкий к властям региона.

Метод погружения

По первоначальному образованию педагог, Наталья Жданова была избрана на свой пост в 2016 году. Она сменила представителя «Справедливой России» Константина Ильковского, который ушел в отставку из-за претензий Москвы.

Уходу Ильковского предшествовал доклад главы Минстроя Михаила Меня о реализации программы расселения аварийного жилья. Мень рассказал о срыве программы — это касалось как Забайкалья, так и республики Карелия. Ильковский подал в отставку, а тогдашнему главе Карелии Александру Худилайнену президент России объявил выговор.

Ильковский заявил, что решил написать заявление после того, как ему были высказаны претензии, к отставке он всегда был готов, поэтому «личных трагедий нет». При этом справоросс отметил, что покидает свой пост с чувством сожаления.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин «лично методом погружения» разбирался в ситуации в Забайкальском крае и Карелии, а накануне ухода Ильковского лично встретился с ним и Худилайненом и принял решение об отставке одного и выговоре другому.

Врио губернатора была назначена спикер заксобрания Забайкальского края Наталья Жданова, которая на тот момент занимала этот пост три года, а прежде несколько лет проработала в правительстве Забайкальского края. На выборах она получила 54,3% голосов.

После выборов

В этом году в единый день голосования 9 сентября в Забайкалье прошли выборы в заксобрание региона и муниципальные кампании. На выборах в заксобрание «Единая Россия» заняла первое место, набрав 28,31% голосов, но по сравнению с прошлым результатом потеряла более 10%. Количество мандатов в целом уменьшилось с 36 до 21. При этом за счет коалиции с ЛДПР единороссам удалось сохранить большинство руководящих постов, включая пост спикера.

Единороссы проиграли коммунистам по спискам на выборах в муниципальный совет крупнейшего района — Читинского. В Краснокаменске, втором по населению городе края, партия власти получила только 5 мандатов из 20. В Борзинском районе КПРФ опередила единороссов на 1,5% по спискам, по одномандатным округам коммунисты получили 11 мандатов из 20, кандидаты от «Единой России» — 6.

В Тунгоченском районе единороссы проиграли по спискам как КПРФ, так и ЛДПР, но по округам получили равное количество мандатов с КПРФ. В Красночикойском и Петровск-Забайкальском районах партия власти получила большинство как по спискам, так и по округам.

Из семи кампаний по выборам глав районов единороссы проиграли в крае три.