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Депутаты Ингушетии пожаловались на принятие закона о границе с Чечней
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Депутаты Ингушетии пожаловались на принятие закона о границе с Чечней
Политика, 04 окт, 23:16
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Депутаты Ингушетии пожаловались на принятие закона о границе с Чечней
Против закона об изменении границы с Чечней проголосовали более 10 депутатов Народного собрания Ингушетии, заявили парламентарии. Официально сообщалось только о трех голосах «против». Депутаты пообещали отменить закон
Фото: Народное Собрание Ингушетии / Facebook

Из 32 депутатов Народного собрания Ингушетии более десяти проголосовали против законопроекта, который предлагает утвердить соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Об этом РБК сообщил депутат Народного собрания региона Закрий Мамилов.

Он рассказал, что из 24 присутствовавших при голосовании депутатов один «даже не взял бюллетень и заявил, что в этом балагане не участвует», четверо испортили бюллетени и 13 проголосовали против. «Получается, голосов шесть-семь только за», — сказал он. ​Мамилов также предоставил РБК копию обращения депутатов с их подписями, где говорится, что 4 октября 2018 года они голосовали против принятия законопроекта «Об утверждении соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой». Всего в обращении упомянуты 16 депутатов, но под ним стоит только 11 подписей.​

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О том, что более десяти депутатов голосовали против закона, ​Мамилов также объявил во время митинга в Магасе, передает «Интерфакс». По данным агентства, он назвал результаты голосования «сфальсифицированными». По данным издания «Кавказский узел», на митинге присутствовали несколько депутатов Народного собрания. Один из них (издание не приводит его имени), заявил, что «завтра мы собираемся отменить это решение». Другой неназванный депутат заявил, что «у нас было голосование», во время которого «15 было против». «Завтра [5 октября] мы, депутаты, снова собираемся. Мы решили принять новый закон об отмене этого решения. Завтра», — добавил он. О том, что депутаты заявляли о 15 проголосовавших против, передает с митинга в Магасе и русская служба Би-би-си.

Всего о фальсификации заявили 8 депутатов парламента Ингушетии, заявил «Эху Москвы» правозащитник, руководитель ингушской правозащитной организации «Марш» Магомед Муцольгов.

По словам Мамилова, протокол счетной комиссии, которая подводила итоги голосования, был оглашен, но парламент его не утвердил. Это является нарушением регламента, как и то, что голосование было тайным, хотя в регламенте Народного собрания предусмотрено принятие законов «только открытым образом», утверждает Мамилов. В то же время, в регламенте, опубликованном на сайте Народного собрания, указано, что парламент может проводить закрытые заседания в случаях, предусмотренных законодательством, а решения могут приниматься «открытым или тайным голосованием».

Мамилов пояснил РБК, что под заявлением пока успели подписаться не все депутаты, проголосовавшие против, но в ближайшее время подпишутся и они. После этого заявление будет отправлено в адрес исполняющего обязанности председателя Народного собрания республики Якуба Картоева и управления Минюста по Ингушетии. Также протестующие планируют проконсультироваться с председателем Конституционного суда республики Аюбом Гагиевым. «К кому он нам посоветует обратиться — к тому и обратимся», — сказал Мамилов и добавил, что не исключает обращения в Генпрокуратуру.

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О том, что депутаты Народного собрания Ингушетии приняли закон «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой», ранее со ссылкой на пресс-службу главы республики Юнус-Бека Евкурова сообщали «РИА Новости» и ТАСС, а также агентство «Интерфакс». В администрации Евкурова привели следующие данные: всего на заседании присутствовали 25 депутатов, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, а еще пятеро воздержались.

Кроме того, днем 4 октября из-за решения глав Чечни и Ингушетии установить новую границу между республиками жители Ингушетии вышли на акцию протеста к зданию парламента республики в Магасе. При этом, когда к протестующим вышел глава республики Юнус-Бек Евкуров, в него из толпы полетела пустая бутылка. Увидев это, силовики открыли огонь в воздух.​

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Гражданским активистам Ингушетии еще до акции 4 октября полицейские вручали предостережение о недопустимости нарушений закона, рассказал РБК глава республиканского отделения «Яблока» Руслан Муцольгов. По его словам, не менее пяти активистов получили такие предостережения. Муцольгов отметил, что таким образом на активистов оказывается давление. Он также подчеркнул, что проведение тайного голосования в парламенте Ингушетии сделано для фальсификации его итогов.

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, которые должно быть утверждено голосованием депутатов республик, было подписано Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым 26 сентября. Документ предусматривает равноценный обмен территориями. Соглашение подписывалось на фоне протестов гражданских активистов Ингушетии.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Демченко, Валерий Романов.
Теги: Ингушетия , Чечня , голосование
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