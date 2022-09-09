Глава МИД Венгрии предупредил о перекрытии Россией газа из-за потолка цен
Предложение в ЕС ограничить цены на российский газ противоречит интересам как Венгрии, так и всей Европы, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в преддверии экстренной встречи министров энергетики Евросоюза, передает Reuters.
По мнению Сийярто, введение потолка цен приведет к немедленному прекращению поставок российского газа в Европу.
«Ценовые ограничения в отношении российского газа, очевидно, привели бы к немедленному прекращению поставок российского газа. Не нужно быть лауреатом Нобелевской премии, чтобы это понять», — отметил министр.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее говорил, что попытки ослабить Россию путем санкций «не увенчались успехом», а, напротив, инфляция и дефицит энергии «могут поставить Европу на колени». Самой Венгрии нехватка газа и электроэнергии не грозит, отмечал он. Венгерская сторона заявляла, что не желает вести разговор о каких-либо санкциях против России, затрагивающих энергоресурсы.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кро, в свою очередь, считает, что нужно ограничить цены на весь газ, в том числе из России. Такое мнение он высказал изданию Politico. По его словам, мера должны реализовываться «динамически», чтобы у трейдеров оставалась причина продавать газ Европе, а, например, не на азиатские рынки. Если Европа установит предельную цену на 5% выше, чем в Азии, «все трейдеры в мире все равно будут продолжать продавать Европе, потому что вы все равно получите цену более привлекательную, чем в Азии», пояснил де Кро.
Ввести потолок цен на российский газ предлагали страны G7. Позднее такие планы подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
6 сентября издание Politico писало, что в ЕК предложили ограничить цены на газ €50 за мегаватт-час. При этом там предупредили, что в таком случае Евросоюз должен быть готов немедленно отказаться от российского газа, если Москва в ответ его вовсе перекроет.
Франция, Польша и Италия выражали готовность поддержать меру, Испания и Германия были более осторожны. Венгрия, Словакия и еще по меньшей мере две страны выступили против ограничений.
Позднее Politico сообщило, что фон дер Ляйен предложила пять мер для разрешения энергетического кризиса, в том числе установление предельной цены на российский газ.
Летом «Газпром» начал сокращать прокачку газа по «Северному потоку» из-за проблем с возвратом из Канады турбины, которая находилась там на ремонте и застряла из-за санкций против России. Оттава в итоге согласилась отправить двигатель через Германию, но российская сторона не согласовала его доставку из ФРГ в Россию. «Газпром» требует от ЕС и Великобритании разъяснений об отсутствии санкционных рисков. В начале сентября «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» из-за утечки масла.
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, говоря о планах ограничить цены на российские энергоносители, пригрозил отказом поставлять нефть и газ странам, если там будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам. «Нам останется только одно: как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни-мерзни, волчий хвост», — заявил Путин.