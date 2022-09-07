«Газпром» оценил сокращение поставок газа в ЕС почти на 50%

С начала года страны ЕС сократили поставки на 48%. Летом «Газпром» уменьшал прокачку по «Северному потоку» из-за проблем с ремонтом оборудования, а в начале сентября полностью остановил газопровод

Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

С начала 2022 года страны Евросоюза сократили поставки российского газа на 48%, а если учесть еще и Великобританию — на 49%, сообщил в своем Telegram-канале «Газпром».

По результатам первого квартала Еврокомиссия сообщила о росте импорта газа в ЕС на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 88 млрд куб. м. При этом поставки из России сократились на 31%, а их доля в общем импорте упала до 28%, и они впервые уступили производителям СПГ.

В апреле Россия перевела расчеты за газ с «недружественными странами» в рубли. Несколько государств Евросоюза (например, Болгария и Польша) отказались выполнить условия Москвы, и «Газпром» прекратил поставки.

Летом «Газпром» сокращал прокачку газа по «Северному потоку» из-за проблем с возвращением из Канады турбины производства Siemens, которая находилась там на ремонте и которую не получалось вернуть из-за антироссийских санкций. Оттава и Берлин смогли договориться о передаче агрегатов «Газпрому» через Германию, но этого так и не произошло, так как российская сторона не согласовала перевозку. «Газпром» требует от ЕС и Британии разъяснений об отсутствии санкционных рисков.

В начале сентября компания объявила о полной остановке «Северного потока» на неопределенный срок из-за утечки масла в одной из турбин. В Евросовете после этого заявили, что ЕС «ускорит путь к энергетической независимости».

1 сентября «Газпром» сообщил, что его экспорт в страны дальнего зарубежья с января по август снизился на 37,4%, до 82,2 млрд куб. м.

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На фоне опасений о прекращении поставок из России в Европе растут цены на газ. По оценкам «Газпрома», зимой цены могут превысить $4000 за 1 тыс. куб. м.