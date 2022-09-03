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Власти Венгрии исключили политическую подоплеку в покупке газа у России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт покупает газ у Москвы «потому, что такова реальность региона». Страна не может обойтись без российских энергоресурсов, считает он
Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press
Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Венгрия и соседние с ней страны не могут обойтись без поставок российского газа, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в интервью сербскому агентству Tanjug.

«Мы покупаем газ в России не потому, что хотим послать какой-то политический сигнал, а потому, что такова реальность региона. Пока вы не можете возить газ в рюкзаке или на поезде, нужно использовать газопровод», — сказал он (цитата по RTS).

По мнению Сийярто, с учетом инфраструктуры и географии региона «нельзя упускать из виду Россию», «речь идет о математике и физике, а не об идеологии». «Если вам нужно 8,5 млрд куб. м газа в год, как нам, то вы физически не сможете получить их без российских источников», — считает он.

МИД Венгрии заявил о контракте на дополнительные поставки газа из России
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Фото:Bernadett Szabo / Reuters

Венгерский министр сейчас находится с визитом в Белграде. По словам Сийярто, ему ясна позиция сербских властей, которые выступают против энергетических санкций против России. «Мы понимаем, что вы не хотите, чтобы ваши люди замерзали, и вы не хотите вводить ограничения. Мы их тоже не хотим, поэтому покупаем газ у России», — сказал он.

Глава венгерского МИДа уже говорил, что Будапешт не желает вести разговор о каких-либо санкциях против России, затрагивающих энергоресурсы. По мнению Сийярто, Европа будет зависеть от них до тех пор, пока невозможно «перевозить природный газ в поезде или в рюкзаке». Весной Венгрия согласилась перейти на предложенную Россией схему оплаты за газ в рублях. В рамках нефтяного эмбарго ЕС, введенного из-за начала боевых действий на Украине, Будапешт получил право продолжить получать топливо по трубопроводу «Дружба».

В конце августа власти страны объявили, что договорились с «Газпромом» о дополнительных поставках газа: по словам Сийярто, соглашение предусматривает, что с 1 сентября российская компания нарастит их до 5,8 млн куб. м газа в сутки.

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