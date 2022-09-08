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Орбан предупредил о Европе на коленях из-за антироссийских санкций

Против России ввели 11 тыс. санкций, однако они оказались неэффективны и лишь навредили самой Европе. По словам Орбана, вызванный санкциями дефицит электричества и рост инфляции может поставить ЕС «на колени»
«Газпром» GAZP ₽240,11 -0,6% Купить
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Европа может быть поставлена на колени из-за инфляции и дефицита энергии, вызванных антироссийскими санкциями, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Hirado.

«В настоящее время против России действует 11 тыс. санкций, но <...> попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, жесткая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени», — сказал он.

Самой Венгрии, по словам Орбана, дефицит газа и электроэнергии не грозит.

Дефицит электроэнергии в странах Евросоюза связан со снижением поставок российского газа. Порядка 20% электроэнергии в ЕС вырабатывают газовые электростанции. Поэтому стоимость электроэнергии на оптовых рынках Европы традиционно привязана к рыночным ценам на газ.

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Фото:Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

Одной из причин роста цен на газ летом стало сокращение поставок топлива из России по газопроводу «Северный поток». «Газпром» сокращал прокачку по «Северному потоку» летом из-за проблем с возвращением из Канады турбины Siemens. Ее отправили в эту страну на ремонт и не смогли вернуть вовремя из-за антироссийских санкций. В итоге Берлин договорился с Оттавой о передаче агрегатов «Газпрому» через Германию, но этого так и не произошло, так как российская сторона не согласовала перевозку. «Газпром» требует от ЕС и Британии разъяснений об отсутствии санкционных рисков.

В начале сентября «Газпром» полностью остановил газопровод на неопределенный срок из-за утечки масла в одной из турбин. В результате цена газа в Европе выросла на 30% до $2900 за 1 тыс. куб. м. На следующий день, 6 сентября, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах рухнула на 12,5%, до $2251 за 1 тыс. куб. м.

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В некоторых странах Европы из-за резкого роста цен на газ, и, как следствие, на электроэнергию, сократилось производство на заводах. Стоимость электричества для потребителей, например, в Австрии и Великобритании, выросла в несколько раз. В Евросовете на фоне роста цен решили «ускорить путь к энергетической независимости». Также в ЕС рассматривали возможность ввести потолок цен на российский газ. Президент России Владимир Путин предупредил, что в таком случае страна остановит поставки энергоносителей.

По оценкам «Газпрома», поставки российского газа в ЕС с начала 2022 года упали на 48%.

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Теги
Татьяна Зыкина
Инфляция санкции ЕС Виктор Орбан дефицит электроэнергии
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