Глава Uniper заявил об ожидании худшего в ситуации с поставками газа и ценами на него

Глава Uniper заявил об ожидании худшего в ситуации с газом

Если военные действия на Украине в ближайшее время прекратятся, цены на газ не упадут, считает Клаус-Дитер Маубах

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что предполагает худшее в ситуации с поставками российского газа и роста цен на него. Об этом он сказал в интервью CNBC.

«То, что мы видим на оптовом рынке: цены выросли в 20 раз за два года. Поэтому я думаю, что нам нужно провести открытую дискуссию, чтобы каждый взял на себя ответственность за исправление [ситуации]», — сказал он.

Uniper является одной из крупнейших компаний по генерации электроэнергии в мире, она является третьим по величине производителем электроэнергии с нулевым выбросом углерода и вторым по величине ядерным производителем, говорится на сайте.



Компания была готова платить России за газ по новой схеме через Газпромбанк, которая действует с апреля. Первый платеж Uniper произвела в конце мая.

При этом Маубах не считает, что если военные действия на Украине в ближайшее время прекратятся, цены на газ упадут. Потребители, с одной стороны, будут нести это бремя и в последующие годы, а с другой — высокие цены поспособствуют переходу к углеродной нейтральности, уверен он.

Глава Uniper призвал ЕС выработать быстрый и единый ответ на рост цен на энергоносители.

В конце июля правительство Германии выделило для спасения Uniper, пострадавшей от сокращения поставок газа, финансовую помощь в размере 15 млрд евро. При этом государство приобретет 30% акций Uniper, сократив долю ее финской материнской компании Fortum почти с 80% до 56%.

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В конце августа биржевые цены на газ в Европе превышали $3500 за 1 тыс. куб. м, затем они опустились ниже $3000 за 1 тыс. куб. м. Накануне газ торговался ниже $2300 за 1 тыс. куб. м.

Летом «Газпром» начал сокращать поставки по газопроводу «Северный поток» из-за проблем с возвратом из Канады турбины. Двигатель застрял там после ремонта из-за санкций. Впоследствии Оттава согласилась передать его через ФРГ, но турбина до сих не вернулась в Россию. «Газпром» требует, чтобы ЕС и Великобритания сначала подтвердили отсутствие санкционных рисков. Кроме того, прокачку по трубопроводу приостанавливали в целях профилактики.

2 сентября «Газпром» объявил о полном перекрытии «Северного потока», сославшись на утечку масла и предостережение от Ростехнадзора. Использование газопровода до устранения дефектов создает риск пожара или взрыва, заявили позднее в «Газпроме».

В Кремле условием для возобновления прокачки назвали снятие санкций, которые «мешают обслуживать агрегат, перемещать его без соответствующих юридических гарантий, <...> давать юридические гарантии».