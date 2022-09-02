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В ЕС допустили потолок цен на российский газ на европейском уровне

Фон дер Ляйен допустила потолок цен на российский газ на европейском уровне
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, такая мера, возможно, будет предложена на европейском уровне.

Ранее о планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры «Группы семи» (G7; объединеяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США).

Материал дополняется.

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