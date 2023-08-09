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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве боевых беспилотниках

Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках в районе Домодедово и Минского шоссе
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Один дрон сбили в районе Домодедово, другой — на Минском шоссе, сообщил Собянин. В последнее время атаки беспилотников на столицу участились, из-за них были повреждены здания в «Москва Сити», на проспектах Лихачева и Комсомольском
Фото: Андрей Бикбаев / ТАСС
Фото: Андрей Бикбаев / ТАСС

Средства ПВО сбили два беспилотника, которые направлялись в Москву, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

«Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.
На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет», — написал мэр.

Жители Москвы сообщали, что слышали громкие звуки. Корреспондент РБК, находившийся в районе Лефортово, слышал их около 3:00. Mash пишет, что один из дронов сбили в Одинцовском районе.

В конце июля-начале августа попытки атак дронов на Москву и область участились. Последний раз беспилотник был сбит в Подольском районе Подмосковья в первой половине дня 6 августа. Минобороны сообщало, что дрон был нацелен на объекты в области, Собянин писал, что беспилотник пытался прорваться «на Москву».

30 июля и 1 августа беспилотники атаковали комплекс «Москва-Сити» — башню в «IQ-квартале», где располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. За неделю до этого два дрона повредили здания на Комсомольском проспекте и на проспекте Лихачева. В это период также было уничтожено несколько дронов в Подмосковье.

Атакам беспилотников продолжают подвергаться и российские регионы. Только за 7 августа несколько дронов были уничтожены в Калужской, Орловской, Белгородской областях, на следующий день дрон упал вблизи украинской границы в Курской области.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял активизацию «террористических атак» Украины с использованием беспилотников тем, что она не может добиться успехов в ходе контрнаступления. По словам Пескова, сейчас меры безопасности усилены, делается все для организации «защиты на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам и по жилому сектору со стороны киевского режима» как в Москве, так и в других регионах.

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Москва Сергей Собянин беспилотники Военная операция на Украине Подмосковье Домодедово ПВО
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
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