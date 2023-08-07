Гладков сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ на подлете к Белгороду

Беспилотник был сбит на подлете к Белгороду, предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

До этого система ПВО сработала в Белгородской области 2 августа. Тогда также был сбит беспилотник самолетного типа.

Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных. В области действуют желтый уровень террористической опасности, а также введенный президентом в восьми регионах режим среднего реагирования.

Так, только за 30 июля в Белгородской области в результате обстрелов и атак беспилотников произошло 115 взрывов, рассказал губернатор региона.

Глава Калужской области Владислав Шапша, в свою очередь, сообщил 3 августа, что российская система ПВО обнаружила на юго-западе региона беспилотник и сбила его. До этого ночью были сбиты шесть беспилотников, которые пытались пролететь через область.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк 1 августа заявил, что атак «неопознанных дронов» на Россию станет больше. Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что атаки на «символические центры и военные базы» в России — это «абсолютно справедливый процесс».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев прибегает к тактике «нанесения террористических ударов», поскольку не имеет успехов в ходе контрнаступления, но признал, что в связи с этим существует «очевидная угроза».