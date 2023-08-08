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На территории монастыря в Курской области упал беспилотник

Беспилотник упал на территорию Горнальского монастыря в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Легкие осколочные ранения получил ребенок. Горнальский монастырь расположен в приграничной зоне, его обстреливают не в первый раз

На территории монастыря в Курской области упал беспилотник
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Беспилотник упал на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, сообщил РБК настоятель монастыря игумен Питирим.

«Легко пострадал один человек. Он в сознании, все в порядке. Попало не в здание, а в газон. Выехали службы к нам, глава района», — рассказал он.

Губернатор Роман Старовойт подтвердил падение дрона, он заявил, что его запустили со стороны Украины. «Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Ему на месте была оказана помощь. Сейчас ребенка доставляют в центральную районную больницу для осмотра», — написал глава региона в телеграм-канале.

Монастырь расположен в селе Горналь Суджанского района близ границы с Украиной. Поскольку он находится в пограничной зоне, для его посещения необходим пропуск.

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

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Еще об одном обстреле монастыря Старовойт сообщал в октябре прошлого года. Тогда один из снарядов попал в корпус, были повреждены крыша, перекрытия и окна, но никто не пострадал.

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Курская область Украина дроны беспилотники Роман Старовойт Военная операция на Украине монастырь
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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