На территории монастыря в Курской области упал беспилотник

Легкие осколочные ранения получил ребенок. Горнальский монастырь расположен в приграничной зоне, его обстреливают не в первый раз

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Беспилотник упал на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, сообщил РБК настоятель монастыря игумен Питирим.

«Легко пострадал один человек. Он в сознании, все в порядке. Попало не в здание, а в газон. Выехали службы к нам, глава района», — рассказал он.

Губернатор Роман Старовойт подтвердил падение дрона, он заявил, что его запустили со стороны Украины. «Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Ему на месте была оказана помощь. Сейчас ребенка доставляют в центральную районную больницу для осмотра», — написал глава региона в телеграм-канале.

Старовойт сообщил о возможной атаке беспилотника на завод подушек Политика

Монастырь расположен в селе Горналь Суджанского района близ границы с Украиной. Поскольку он находится в пограничной зоне, для его посещения необходим пропуск.

Фото: Яндекс.Карты

Еще об одном обстреле монастыря Старовойт сообщал в октябре прошлого года. Тогда один из снарядов попал в корпус, были повреждены крыша, перекрытия и окна, но никто не пострадал.