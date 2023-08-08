На территории монастыря в Курской области упал беспилотник
Беспилотник упал на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, сообщил РБК настоятель монастыря игумен Питирим.
«Легко пострадал один человек. Он в сознании, все в порядке. Попало не в здание, а в газон. Выехали службы к нам, глава района», — рассказал он.
Губернатор Роман Старовойт подтвердил падение дрона, он заявил, что его запустили со стороны Украины. «Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Ему на месте была оказана помощь. Сейчас ребенка доставляют в центральную районную больницу для осмотра», — написал глава региона в телеграм-канале.
Монастырь расположен в селе Горналь Суджанского района близ границы с Украиной. Поскольку он находится в пограничной зоне, для его посещения необходим пропуск.
Еще об одном обстреле монастыря Старовойт сообщал в октябре прошлого года. Тогда один из снарядов попал в корпус, были повреждены крыша, перекрытия и окна, но никто не пострадал.