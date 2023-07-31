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Кремль назвал атаки беспилотниками на Москву актом отчаяния Украины

Дмитрий Песков назвал атаки беспилотниками ВСУ на Москву актом отчаяния Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев прибегает к тактике «нанесения террористических ударов», поскольку не имеет успехов в ходе контрнаступления. 30 июля украинские дроны атаковали Москву, Подмосковье и Крым
Обломки у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева, поврежденного в результате попадания беспилотника
Обломки у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева, поврежденного в результате попадания беспилотника (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Украина прибегает к атакам гражданских целей в России из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах украинского лидера Владимира Зеленского, который 30 июля объявил о «возвращении войны на территорию России», передает корреспондент РБК.

«Никаких успехов у киевского режима нет, более того, он в весьма и весьма трудной ситуации. <...> И разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне этих неудач; и конечно, киевский режим прибегает к подобной террористической тактике нанесения террористических ударов. Это террористические удары, которые нацелены именно на гражданские цели, именно на какие-то социальные цели, и это отвратительно, с этим будем продолжать бороться», — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, неудачи Украины на фронте также «вызывают большие вопросы» на Западе, поскольку Киев получил от него «многомиллиардные ресурсы», которые «фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно».

Зеленский в своем видеобращении заявил, что атаки на «символические центры и военные базы» в России — это «абсолютно справедливый процесс».

В ночь на 30 июля беспилотники атаковали Москву, Московскую область и Крым. По данным российского Минобороны, украинские силы пытались атаковать Крым 25 беспилотниками самолетного типа. 16 из них сбили средства ПВО, девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), они потерпели крушение.

В Москве два дрона, которые также подавили средства РЭБ, упали на территории «Москва-Сити». Как сообщил мэр города Сергей Собянин, из-за атаки незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен, пострадавших не было. ТАСС писал, что был ранен охранник башни «Око-2». Еще один беспилотник система ПВО сбила в Одинцовском районе Подмосковья, а еще один вечером 31 июля упал под Таганрогом.

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По словам Пескова, сейчас меры безопасности усилены, делается все для организации «защиты на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам и по жилому сектору со стороны киевского режима» как в Москве, так и в других регионах.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Виктория Полякова Виктория Полякова
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