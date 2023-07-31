Кремль назвал атаки беспилотниками на Москву актом отчаяния Украины

Киев прибегает к тактике «нанесения террористических ударов», поскольку не имеет успехов в ходе контрнаступления. 30 июля украинские дроны атаковали Москву, Подмосковье и Крым

Обломки у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева, поврежденного в результате попадания беспилотника (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Украина прибегает к атакам гражданских целей в России из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о словах украинского лидера Владимира Зеленского, который 30 июля объявил о «возвращении войны на территорию России», передает корреспондент РБК.

«Никаких успехов у киевского режима нет, более того, он в весьма и весьма трудной ситуации. <...> И разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне этих неудач; и конечно, киевский режим прибегает к подобной террористической тактике нанесения террористических ударов. Это террористические удары, которые нацелены именно на гражданские цели, именно на какие-то социальные цели, и это отвратительно, с этим будем продолжать бороться», — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, неудачи Украины на фронте также «вызывают большие вопросы» на Западе, поскольку Киев получил от него «многомиллиардные ресурсы», которые «фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно».

Зеленский в своем видеобращении заявил, что атаки на «символические центры и военные базы» в России — это «абсолютно справедливый процесс».

В ночь на 30 июля беспилотники атаковали Москву, Московскую область и Крым. По данным российского Минобороны, украинские силы пытались атаковать Крым 25 беспилотниками самолетного типа. 16 из них сбили средства ПВО, девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), они потерпели крушение.

В Москве два дрона, которые также подавили средства РЭБ, упали на территории «Москва-Сити». Как сообщил мэр города Сергей Собянин, из-за атаки незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен, пострадавших не было. ТАСС писал, что был ранен охранник башни «Око-2». Еще один беспилотник система ПВО сбила в Одинцовском районе Подмосковья, а еще один вечером 31 июля упал под Таганрогом.

По словам Пескова, сейчас меры безопасности усилены, делается все для организации «защиты на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам и по жилому сектору со стороны киевского режима» как в Москве, так и в других регионах.