В Подольском районе Подмосковья сбили дрон

Ведомство отчиталось о пресечении попытки Киева совершить «террористическую атаку» с помощью беспилотника по объектам на территории Московской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дрон, с помощью которого Киев пытался совершить удар по объектам в Московской области, был уничтожен силами ПВО на территории Подольского района региона, сообщило Минобороны.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказали в ведомстве.

Ранее 6 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник на подлете к городу. «Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — написал он в телеграм-канале. Столичный аэропорт Внуково на время прекратил прием и вылет самолетов «по независящим от аэропорта причинам».

С начала мая Москва и область восемь раз подвергались атакам беспилотников. Последний раз — в ночь на 1 августа. Тогда несколько дронов было сбито в Одинцовском и Нарофоминском районах Подмосковья, один из беспилотников врезался в ту же правительственную башню в «Москва-Сити», что и в прошлый раз.

Перед этим столица была атакована дронами в ночь на 30 июля. В результате были повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». Одно из пострадавших зданий — 50-этажная башня в правительственном «IQ-квартале» в «Сити». Военное ведомство сообщало, что один беспилотник был поражен силами ПВО в Одинцовском районе Подмосковья, еще два подавили средства радиоэлектронной борьбы — они упали на территории «Москва-Сити».

В Кремле связывали атаки с «актом отчаяния» Украины из-за неудач в ходе наступления.



Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)