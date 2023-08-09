Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Подмосковье, разрушений и жертв нет

Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Подмосковье

Была пресечена «попытка киевского режима осуществить террористическую атаку» в Подмосковье с помощью беспилотников, сообщает военное ведомство. Собянин заявил, что дроны сбили в Домодедово и в районе Минского шоссе

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В Московской области системой ПВО были уничтожены два беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что один дрон был сбит в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе. Других подробностей власти не приводили.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что беспилотники шли на Москву синхронно с юго-западного и южного направлений. Расстояние между точками уничтожения дронов (Домодедово и Одинцовский район) — 55 км, разница во времени ликвидации — 16 минут.

Атаки дронов на Москву и Подмосковье участились в конце июля-начале августа. Первая значительная атака произошла в мае — тогда два беспилотника атаковали Кремль.

30 июля и 1 августа дроны потерпели крушения на территории комплекса «Москва-Сити», у башни в «IQ-квартале», где располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. За неделю до этого два беспилотника повредили здания на проспекте Лихачева и Комсомольском.

Последняя атака произошла 6 августа — дрон сбили в Подольском районе, после его падения там были выбиты стекла в нескольких домах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что число «террористических атак» Украины с использованием беспилотников увеличилось из-за неуспешности ее контрнаступления. По словам Пескова, сейчас меры безопасности усилены, делается все для организации «защиты на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам и по жилому сектору со стороны киевского режима» как в Москве, так и в других регионах.