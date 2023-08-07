Орловский губернатор сообщил о падении обломков дрона
В Знаменском районе Орловской области в ночь на 6 августа был сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Андрей Клычков.
«В результате падения его обломков жертв, пострадавших и разрушений нет. Во взаимодействии с силовыми структурами мы продолжаем обеспечивать безопасность и правопорядок на территории области», — написал он в телеграм-канале.
По данным канала Mash, обломки дрона были обнаружены в 170 км от границы, в деревне Слободка, они разбросаны в радиусе 3,5 км. Целью украинских военных был участок нефтепровода «Дружба» в области. Обломки упали в деревне, в которой никто не живет, отмечает телеграм-канал.
В июне губернатор Брянской области Александр Богомаз писал об отражении атаки дронов на нефтеперегонную станцию «Дружбы», в мае в «Транснефти» сообщали о попытке теракта на наливном пункте «Брянск».
В марте у «Дружбы» два раза находили самодельные бомбы. В том же месяце с помощью беспилотников была атакована НПС «Новозыбков».
«Дружба» — самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов. Нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. А южная ветка идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.