Эрдоган не стал отказываться от покупки С-400 на фоне новых санкций США

Анкара не откажется от покупки у Москвы зенитно-ракетных систем С-400. Об этом объявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит издание Milliyet.
«Это шаг в обеспечении нашей безопасности. С-400 (покупка этих комплексов Анкарой. — РБК) кому-то досаждает. Турция будет сама определять свою судьбу», — сказал Эрдоган.
В начале апреля президенты России и Турции на переговорах в Анкаре обсудили сроки поставки С-400 и договорились их ускорить. Как сообщил впоследствии замминистра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, зенитно-ракетные системы должны прибыть в Турцию в июле 2019 года, а не в начале 2020-го, как было объявлено изначально.
О договоренности купить у России четыре комплекса С-400 Эрдоган объявил летом 2017 года. Сумма контракта, по словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, превышает $2 млрд. Этот шаг Анкары вызвал обеспокоенность у США и других союзников Турции по НАТО.
6 апреля Минфин США обнародовал новые списки российских бизнесменов, чиновников и предприятий, в отношении которых Вашингтон вводит санкции. Среди полутора десятков компаний оказался и «Рособоронэкспорт», монополист по экспорту российских вооружений за рубеж. В пресс-службе «Ростеха» (материнская компания «Рособоронэкспорта») решение властей США объяснили желанием вытеснить Россию с рынка вооружений.
Как пояснили в американском Минфине, вести бизнес с компаниями и людьми, включенными в санкционные списки, запрещено гражданам США. Но под санкции могут попасть и граждане других стран, которые проводят транзакции в интересах лиц, попавших под санкции.