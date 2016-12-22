Минфин США объяснил включение олигархов из России в санкционный список

Глава Минфина Стивен Мнучин заверил, что российские олигархи «больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей

Стивен Мнучин (Фото: Andres Kudacki / AP)

Минфин США объявил о включении семи крупных российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников в список лиц, активы которых подлежат заморозке. В сообщении Минфина необходимость включения бизнесменов, среди которых Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Кирилл Шамалов, в санкционный список объясняется выгодой, которую им приносят действия российских властей.

«Власти России совершают множество скверных поступков по всему миру, они продолжают оккупировать Крым и провоцировать насилие на востоке Украины, снабжать режим [президента Сирии Башара] Асада, бомбящий собственных граждан, сырьем и оружием, пытаются подорвать демократические государства Запада и осуществляют злонамеренные действия в киберпространстве. Российские олигархи и элиты, получающие прибыль от действий этой бесчестной системы, больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», — заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

К числу внесенных 6 апреля в санкционный список «олигархов» Минфин США отнес гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова (его состояние Forbes оценивает в $1,8 млрд), президента «Русала» и En+ Group Олега Дерипаску ($6,7 млрд), члена Совета Федерации Сулеймана Керимова ($6,4 млрд), председателя совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг» Игоря Ротенберга ($1,1 млрд), члена правления «Сибура» Кирилла Шамалова ($1,4 млрд), депутата Государственной думы Андрея Скоча ($4,9 млрд) и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга ($14,4 млрд).

В сообщении Минфина США говорится, что состояние Шамалова «резко выросло» после того, как в феврале 2013 года тот женился на Катерине Тихоновой, которую Reuters называл дочерью Владимира Путина. В результате Шамалов за несколько лет стал крупным совладельцем «Сибура» и вошел в число долларовых миллиардеров. Обосновывая введение санкций против Дерипаски, Минфин США указал на то, что тот сам заявлял о наличии у него российского дипломатического паспорта и участии в переговорах за рубежом от имени российских властей, а также на наличие слухов, согласно которым Дерипаска имел связи с организованной преступностью и был причастен к подкупу чиновника и убийству неназванного бизнесмена. Еще один новый фигурант санкционного списка — Андрей Скоч — по данным Минфина США также имеет «давние связи» с организованной преступностью.

Кроме того, в санкционный список попал ряд подконтрольных этим бизнесменам компаний — En+ Group, «Базовый элемент», группа «Ренова» и так далее.

К числу также включенных 6 апреля в санкционный список высокопоставленных российских чиновников Минфин США отнес председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

​В сообщении ведомства подчеркивается, что решение о расширении санкционного списка последовало за публикацией выпущенного в конце января 2018 года доклада во исполнение положений закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) со списками российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров.

«Сегодняшнее решение нацелено на ряд лиц, перечисленных в докладе, в том числе тех, кто получает выгоды от режима Путина и играет ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России», — говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве пояснили, что гражданам США запрещается вести бизнес с юридическими и физическими лицами, включенными в пятницу в санкционные списки, а активы фигурантов списка в юрисдикции США подлежат заморозке. Особо отмечается, что под санкции могут подпасть и неграждане США, сознательно проводящие транзакции в интересах или от имени попавших под санкции лиц.

Адвокат, партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев пояснил РБК, что физическим лицам, подпавшим под санкции США, запрещается также и въезд на территорию страны. Кроме того, под санкции автоматически подпадают те компании, в которых доля прямого или косвенного владения лиц из санкционного списка составляет 50% и более.

«Если под санкции подпадает руководитель, то санкции не распространяются на юридическое лицо, но под запрет попадают непосредственные контакты с этим топ-менеджером, как это случилось с Exxon Mobile по результатам переговоров с Игорем Сечиным, представлявшим «Роснефть», — пояснил Дораев.

Таким образом, по словам адвоката, включение президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина в список SDN не приведет к распространению введенных против него санкций (в том числе ареста активов) на сам ВТБ, который с 2014 года находится под секторальными санкциями, ограничивающими лишь некоторые виды финансовых операций с ним. При этом компании, которые соблюдают санкционный режим, будут воздерживаться подписывать документы и вести переговоры именно с Костиным.