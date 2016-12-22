«Ростех» счел целью США через санкции вытеснить Россию с рынка вооружений

США ввели санкции в отношении дочки «Ростеха» «Рособоронэкспорта» для того, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Об этом РБК заявили в пресс-службе «Ростеха».

«Мы изучаем документ, окончательные выводы еще не сделаны. Однако то, что целью стал именно «Рособоронэкспорт», подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения — всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений», — уверены в компании.

В «Ростехе» подчеркнули, что такие меры являются «грубыми и прагматичными». «Это в чистом виде недобросовестная конкуренция», — констатировали в компании.

Министерство финансов США 6 апреля опубликовало санкционный список компаний, бизнесменов и чиновников, в отношении которых вводятся санкции. В списке оказались свыше 20 физических лиц и более 10 компаний, в том числе и «Рособоронэкспорт».

Минфин объяснил необходимость включения бизнесменов выгодой, которую им приносят действия российских властей. «Власти России совершают множество скверных поступков по всему миру, они продолжают оккупировать Крым и провоцировать насилие на востоке Украины», — говорится в сообщении ведомства.

В Минфине также подчеркнули, что Москва продолжает «снабжать режим [президента Сирии Башара] Асада, бомбящий собственных граждан, сырьем и оружием, пытается подорвать демократические государства Запада и осуществляют злонамеренные действия в киберпространстве». В сообщении отмечается, что российские олигархи и элиты, которые получают «прибыль от действий этой бесчестной системы», больше «не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства».