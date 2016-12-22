Турция назвала сроки ускоренных поставок российских С-400

Поставка российских систем C-400 сдвинута с 2020 года на июль 2019 года. Об ускоренных сроках поставки договорились накануне лидеры двух стран

Комплекс ПВО С-400 (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Поставка российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию перенесена с первого квартала 2020 года на июль 2019 года. Об этом сообщил заместитель министра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Мы перенесли в соглашении, подписанном с Россией, дату поставки системы S-400, новая дата — июль 2019 года», — сообщил замминистра на своей странице в Twitter.

Договоренность о том, чтобы ускорить поставки С-400 Турции, была достигнута накануне на встрече президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Встреча состоялась в рамках визита Путина в Турцию.

Эрдоган летом 2017 года объявил о достигнутом соглашении о закупке у России четырех комплексов С-400. Сумма контракта превысила $2 млрд, говорил в ноябре прошлого года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Согласно первоначальным планам, Москва должна была поставить Анкаре системы в первом квартале 2020 года.

Закупка Турцией С-400 вызвала обеспокоенность среди союзников Турции по НАТО. Пентагон указывал на то, что российские системы несовместимы с системами альянса. В частности, в Вашингтоне и Брюсселе подчеркивали, что Турции не удастся интегрировать российские комплексы в систему противовоздушной обороны НАТО.

Власти Турции в свою очередь объяснили закупку С-400 срочной необходимостью. «Они [комплексы] были нужны нам срочно, потому что у нас не было систем ПВО», — сказал в марте глава МИДа страны Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что у Анкары «проблемы с США даже с покупкой простого оружия из-за разногласий в конгрессе». «Мы должны были купить [противоракетные комплексы], неважно, ​ у кого. Если правительство США даст гарантию, что конгресс разрешит, мы будем покупать ваши системы Patriot», — заметил он.