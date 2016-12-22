Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,96 57,28 EUR Нал. 71,14 70,38 USD Бирж. 57,57 +0,09 EUR Бирж. 70,66 -0,08 USD ЦБ. 57,54 +0,25 EUR ЦБ. 70,92 +0,32 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7349,60 -4,50 MOEX 2263,85 +0,32% RTS 1237,06 +0,24% Brent 67,83 -0,51% DJIA 24033,36 +1,65% Nasdaq 6941,28 +1,04% FTSE 7030,46 -0,37%
Турция назвала сроки ускоренных поставок российских С-400
Лента новостей
NYSE по ошибке вывесила швейцарский флаг к IPO шведской Spotify 09:27, Финансы Охранник Атамбаева покинул должность замглавы спецслужбы Киргизии 09:18, Политика Турция назвала сроки ускоренных поставок российских С-400 09:14, Политика Кто живет в арендном доме и сколько это стоит 09:06, Недвижимость Проверка выявила на мусорном полигоне под Коломной опасные нарушения 09:00, Политика Пицца, пиво, автоломбард: сколько стоят самые популярные франшизы 09:00, Фотогалерея  Почему декретное время пережило СССР 09:00, РБК и Seiko Astron Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз в 2017 году 09:00, Свое дело В правящей партии ФРГ раскритиковали Лондон за подход к «делу Скрипаля» 08:54, Политика Американский офицер в Италии убил жену из России и покончил с собой 08:44, Общество Сотовые операторы начали проверять владельцев серых сим-карт 08:00, Технологии и медиа В подмосковном Подольске загорелся мебельный склад 07:50, Общество Авен признал неприятной ситуацию вокруг Магомедовых 07:20, Общество В новосибирском детском саду провели эвакуацию из-за замыкания в щитовой 07:18, Общество Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 года 07:07, Финансы СМИ узнали имя стрелявшей на территории штаб-квартиры YouTube в США 06:36, Общество Семья из четырех британцев погибла в ДТП во Флориде 05:58, Общество Во всех школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за циклона 05:30, Общество Эрдоган «увел» девушку у Путина во время фотосессии в Анкаре 04:58, Политика Сыгравшая «Чудо-женщину» актриса получила звезду на Аллее славы Голливуда 04:13, Общество Компания Троценко купила аэропорт Ставрополя 04:08, Бизнес США пригрозили установить тарифы на 1300 товаров из Китая 03:48, Экономика Генерал США ответил на слова Трампа о скором выходе войск из Сирии 03:33, Политика Миллер заявил о предстоящем снижении транзита газа через Украину в 10 раз 02:58, Бизнес Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов 02:26, Политика МВД Черногории задержало экс-менеджера Российской федерации баскетбола 01:39, Общество Трейдеры предупредили Медведева об угрозе банкротства независимых АЗС 01:38, Бизнес Эксперты Кудрина обнаружили источник рисков на выборах 01:33, Политика
Турция назвала сроки ускоренных поставок российских С-400
Политика, 09:14
0
Турция назвала сроки ускоренных поставок российских С-400
Поставка российских систем C-400 сдвинута с 2020 года на июль 2019 года. Об ускоренных сроках поставки договорились накануне лидеры двух стран
Комплекс ПВО С-400 (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Поставка российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию перенесена с первого квартала 2020 года на июль 2019 года. Об этом сообщил заместитель министра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Мы перенесли в соглашении, подписанном с Россией, дату поставки системы S-400, новая дата — июль 2019 года», — сообщил замминистра на своей странице в Twitter.

Договоренность о том, чтобы ускорить поставки С-400 Турции, была достигнута накануне на встрече президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Встреча состоялась в рамках визита Путина в Турцию.

Путин договорился с Эрдоганом ускорить поставки Турции комплексов С-400
Политика

Эрдоган летом 2017 года объявил о достигнутом соглашении о закупке у России четырех комплексов С-400. Сумма контракта превысила $2 млрд, говорил в ноябре прошлого года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Согласно первоначальным планам, Москва должна была поставить Анкаре системы в первом квартале 2020 года.

Закупка Турцией С-400 вызвала обеспокоенность среди союзников Турции по НАТО. Пентагон указывал на то, что российские системы несовместимы с системами альянса. В частности, в Вашингтоне и Брюсселе подчеркивали, что Турции не удастся интегрировать российские комплексы в систему противовоздушной обороны НАТО.

Турция объяснила закупку у России комплексов С-400 срочной необходимостью
Политика

Власти Турции в свою очередь объяснили закупку С-400 срочной необходимостью. «Они [комплексы] были нужны нам срочно, потому что у нас не было систем ПВО», — сказал в марте глава МИДа страны Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что у Анкары «проблемы с США даже с покупкой простого оружия из-за разногласий в конгрессе». «Мы должны были купить [противоракетные комплексы], неважно, ​ у кого. Если правительство США даст гарантию, что конгресс разрешит, мы будем покупать ваши системы Patriot», — заметил он.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Турция , С-400
Главное
Сотовые операторы начали проверять владельцев серых сим-карт Технологии и медиа
Материалы по теме
Власти Турции рассказали о переговорах с Россией по поставкам C-400 Политика
Путин договорился с Эрдоганом ускорить поставки Турции комплексов С-400 Политика
Путин назвал поставку С-400 приоритетом в сотрудничестве с Турцией Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.