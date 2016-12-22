Путин договорился с Эрдоганом ускорить поставки Турции комплексов С-400

Россия подтвердила решение ускорить поставку Турции российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров объявил президент России Владимир Путин.
«Конечно, обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической области, в частности, ход реализации контракта на поставку Турции зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов», — заявил Путин. Его слова приводит «Интерфакс».
Во вторник, 3 апреля, Путин провел переговоры в Анкаре с Эрдоганом. Они также посетили церемонию запуска работ по строительству атомной станции «Аккую». Президент России во время визита подчеркнул, что реализация контракта на поставку С-400 является приоритетом в военно-техническом сотрудничестве двух стран.
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