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Военная операция на Украине ,  
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Трамп допустил, что Украина «не выживет» и с поддержкой США

Трамп: Украина может не выжить и с поддержкой США
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп считает, что Украина может «не выжить» и с военной поддержкой США. Он подчеркнул, что для урегулирования нужны двое, отметив «слабые стороны» в отношениях с Россией. Трамп вновь заявил, что конфликт не должен был произойти
Дональд Трамп (справа)
Дональд Трамп (справа) (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Украина может «не выжить» и с военной помощью США, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос ведущей о том, устраивает ли его, что Украина «может не выжить» без поддержки Вашингтона, Трамп сказал: «Ну, она может не выжить в любом случае. У нас есть некоторые слабые стороны в отношениях с Россией. Для [урегулирования] нужны двое. Послушайте, этого не должно было случиться — та война, и она случилась. Так что теперь мы застряли в этой неразберихе».

До этого Трамп также говорил, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы президентом был он, а не демократ Джо Байден. Одной из главных причин конфликта нынешний президент США называл заявление Байдена о возможности вступления Украины в НАТО. Также республиканец критиковал затраты Вашингтона при Байдене на военную помощь Киеву.

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский

США после перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме прекратили военную помощь и предоставление разведданных Украине. По данным Fox News и NBC News, Киев продолжает получать от Вашингтона только развединформацию, необходимую для обороны.

Условием возобновления военной помощи в Белом доме называли демонстрацию Киевом приверженности к миру. В числе таких действий может быть заключение соглашения, которое дает США доступ к украинским полезным ископаемым. Сделка была фактически согласована к визиту Зеленского в Вашингтон, однако из-за ссоры подписание не состоялось.

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Дональд Трамп

После прекращения помощи от США Зеленский заявил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», и сообщал о работе над первыми шагами к этому. На следующей неделе представители Киева и Вашингтона встретятся в Саудовской Аравии.

По информации NBC News, подписания ресурсной сделки не будет достаточно для возобновления военной помощи: Трамп также хочет увидеть изменение позиции Зеленского по мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, в том числе территориальные. Кроме того, республиканец хочет, чтобы Зеленский предпринял шаги в направлении президентских выборов на Украине и, возможно, покинул свой пост.

Выборы президента на Украине должны были пройти прошлой весной, но не состоялись из-за введенного в начале конфликта военного положения. Москва после официального окончания полномочий Зеленского считает его нелегитимным.

Владимир Путин называл единственной легитимной властью на Украине, с которой можно вести переговоры, Раду и ее спикера Руслана Стефанчука, хотя запланированные выборы в украинский парламент также не проводились. В Раде заявляли, что по Конституции Зеленский остается президентом до избрания и вступления в должность нового главы государства.

В феврале Трамп призвал Киев провести выборы президента, отметив, что рейтинг доверия к Зеленскому составляет лишь 4%. Украинский президент назвал эти данные российской дезинформацией, сославшись на данные Киевского международного института социологии, согласно которым рейтинг одобрения Зеленского — 57%. После этого Трамп назвал его «диктатором без выборов». На этом фоне Рада приняла резолюцию о полномочиях Зеленского, в документе отмечено, что он продолжает оставаться президентом на законных основаниях, а выборы пройдут после наступления мира.

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Дональд Трамп Украина военная помощь
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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