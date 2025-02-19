Зеленский ответил на слова Трампа о своем рейтинге

Трамп обвинил Киев в непрозрачном расходовании $350 млрд помощи США и заявил, что Зеленского граждане почти не поддерживают. Президент Украины представил другие цифры и предупредил: заменить его сейчас никак не получится

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Украинский президент Владимир Зеленский отверг слова американского коллеги Дональда Трампа насчет оказанной Украине помощи на $300 млрд. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает «Украинская правда».

«У нас совершенно разные цифры. У нас все очень понятно. Нам война стоила $320 млрд. $120 млрд — это мы, народ Украины, налогоплательщики. $200 млрд — это США и европейские союзники. Это пакеты оружия. Всего США дали нам около $67 млрд оружием и $31,5 млрд — прямая», — сказал Зеленский.

Существовали и отдельные программы, признал Зеленский, в том числе гуманитарная помощь, за которую Киев благодарен, но все же общий объем помощи не достиг $500 млрд, а потому нельзя требовать их возвращения «минералами или чем-либо другим». Зеленский счел такой разговор несерьезным. Он заверил, что Киев готов рассмотреть предложения с гарантиями безопасности.

Президент Украины упрекнул Белый дом в смягчении политики в отношении России, передает «Суспільне». Зеленский также ответил на слова Трампа, заявившего, что только 4% украинцев поддерживают своего президента. Политик назвал эти сведения дезинформацией, «идущей от России», и заверил: «Если кто-то хочет меня заменить прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится».

Выступление Зеленского было ответом на пресс-конференцию Трампа, состоявшуюся накануне.

«Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине. Мы предоставили Киеву, кажется, $350 млрд. Ну, скажем, чуть меньше, но это много», — сказал американский президент. Он затем предположил, что Европа выделила около $100 млрд, а США — более $300 млрд, хотя европейским странам поддержка Украины нужнее, ведь США и европейский континент разделяет океан. Трамп задался вопросом: «Где все эти деньги, которые были выделены, куда они идут?».

«У нас сложилась ситуация с отсутствием выборов на Украине, у нас военное положение, по сути, военное положение на Украине. Лидер Украины, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4%», — добавил президент США.

Зеленскому доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%, следует из февральского опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Аналитики заметили, что показатели доверия немного выросли по сравнению с декабрьским исследованием, когда президенту Украины доверяли 52% граждан, а не доверяли 39%.