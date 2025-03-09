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Военная операция на Украине ,  
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NBC узнал требования Трампа к Украине для возобновления военной помощи

NBC: США недостаточно подписания ресурсной сделки для возобновления помощи Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Заключения ресурсной сделки будет недостаточно для возобновления военной помощи: Трамп хочет смены позиции Киева по поводу переговоров, включая готовность к территориальным уступкам и проведение выборов, сообщает NBC
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Подписания соглашения о совместной добыче украинских полезных ископаемых будет недостаточно США для возобновления военной помощи и предоставления разведданных Украине, в частном порядке дал понять президент Дональд Трамп своим помощникам, передает NBC News со ссылкой на представителя его администрации и еще одного американского чиновника.

По словам собеседников телеканала, кроме подписания ресурсной сделки Трамп хочет увидеть изменение позиции украинского президента Владимира Зеленского по мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, в том числе территориальные. Кроме того, республиканец хочет, чтобы Зеленский предпринял шаги в направлении президентских выборов на Украине и, возможно, покинул свой пост.

«Как продемонстрировал президент Трамп, зачитав послание президента Зеленского на совместном заседании [конгресса], украинцы добились положительных сдвигов. В связи со встречами в Саудовской Аравии на следующей неделе мы с нетерпением ожидаем услышать более позитивные шаги, которые, как мы надеемся, в конечном итоге положат конец этой жестокой войне и кровопролитию», — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, отвечая на вопрос NBC о требованиях Трампа.

Собеседники телеканала выразили оптимизм по поводу возобновления военной помощи и обмена разведданными уже на следующей неделе, поскольку Зеленский заявил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», и сообщал о работе над первыми шагами к этому. Также на возобновлении военной помощи настаивают республиканцы в конгрессе.

По итогам референдумов 2014 и 2022 года в состав России вошли Крым, республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Киев и западные страны не признали результаты голосований. Москва настаивает на признании этих территорий за Россией для прекращения огня и начала переговоров.

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Выборы президента на Украине должны были пройти прошлой весной, но не состоялись из-за введенного в начале конфликта военного положения. Также не проводились выборы в Верховную раду, которые должны были состояться осенью 2023-го.

Москва после официального окончания полномочий Зеленского считает его нелегитимным. Владимир Путин называл единственной легитимной властью на Украине, с которой можно вести переговоры, Раду и ее спикера Руслана Стефанчука. В Раде заявляли, что по Конституции Зеленский остается президентом до избрания и вступления в должность нового главы государства.

В середине февраля Трамп призвал провести выборы президента Украины, заявив, что рейтинг доверия к Зеленскому составляет всего 4%. Украинский лидер сослался на данные Киевского международного института социологии, согласно которым рейтинг доверия Зеленскому составляет 57%, и заявил, что сведения Трампа являются российской дезинформацией. После этого президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов». На этом фоне Рада приняла резолюцию о полномочиях Зеленского, в документе отмечено, что он продолжает оставаться президентом на законных основаниях, а выборы пройдут после наступления мира.

Несмотря на напряженность в отношениях, лидеры встретились в Белом доме 28 февраля. Ожидалось, что они подпишут ресурсную сделку. Однако встреча окончилась перепалкой Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп обвинил украинского лидера в неготовности к мирным переговорам, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США.

Вскоре Вашингтон прекратил поставки оружия и предоставление разведданных Киеву. Условием для возобновления поставок в Белом доме называли демонстрацию приверженности Киева к достижению мира. Bloomberg также писал, что Трамп намерен связать заключение сделки между США и Украиной по полезным ископаемым с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией.

Собеседники NBC, как и ранее источники Fox News, сообщили, что США продолжают делиться с Украиной разведданными для обеспечения обороны, но обмен информацией для наступательных операций прекращен.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Владимир Зеленский военная помощь обмен разведданными
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