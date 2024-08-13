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Военная операция на Украине ,  
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Трамп назвал причину конфликта на Украине и напомнил о судьбе Наполеона

Трамп: к конфликту на Украине привели слова Байдена о вступлении в НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Именно Байден, заявивший о возможности вступления Украины в НАТО, стал причиной начала конфликта на территории этой страны, заявил Трамп. По его словам, у Киева «кончаются люди», однако с Путиным все еще можно договориться
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Одна из главных причин начала конфликта на Украине — публичные заявления президента США Джо Байдена о том, что Киев может войти в НАТО, заявил кандидат в президенты Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску.

По его словам, когда он ушел с поста президента, российские власти начали активно перебрасывать войска к украинской границе, что, по мнению Трампа, было связано с желанием вести переговоры в усиленной позиции, потому что «[президент России Владимир] Путин — хороший переговорщик».

«А потом Байден начал говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО. Сколько НАТО существовало, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это. Потому что у нас в Америке президент с низким IQ. У него он был низкий еще 30 лет назад, а сейчас, наверное, вообще его нет», — отметил Трамп.

Он также напомнил, как Россия победила Наполеона и Гитлера, причем последнего в союзе с США. «У них огромная сила. А у Украины сейчас даже людей нет. Они отправляют на войну молодых и пожилых людей. Я мог бы это остановить. Мы оказались в ужасном положении. <...> Я бы поговорил с Путиным, и он бы никогда этого не сделал», — заключил республиканец.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Путин неоднократно указывал на риски эскалации при размещении инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, а стремление Украины в альянс называл одной из причин начала военной операции. Вместе с тем глава государства говорил, что у России нет намерения воевать с альянсом. «У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО», — подчеркивал Путин, отмечая, что Москва заинтересована в развитии отношений.

В то же время западные политики неоднократно заявляли о возможности войны с Москвой в случае ее победы на Украине. Об этом, в частности, говорил Джо Байден в декабре прошлого года: «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО». Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ генерал Карстен Бройер отмечал, что Россия может напасть на НАТО уже через пять-восемь лет, а в наращивании военной мощи Москва уже сегодня превосходит страны альянса.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп Джо Байден Наполеон Гитлер Военная операция на Украине
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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