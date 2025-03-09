Трамп назвал жесткой свою позицию в отношении России
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал жесткой свою позицию по отношению к России.
Его попросили прокомментировать критику о «мягком» отношении к Москве. «Я был очень жестким, но я хорошо лажу с [президентом России Владимиром] Путиным», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Президент США добавил, что российский коллега — первый, кто может подтвердить его жесткий подход к Москве. Республиканец также напомнил о большом количестве введенных санкций во время его первого президентского срока.
Во время второй предвыборной кампании Трамп пообещал остановить боевые действия на Украине. После возвращения в Белый дом он пригрозил Москве новыми санкциями и пошлинами при отказе от мирной сделки. Вместе с тем состоялись первые с начала военной операции официальные контакты представителей России и США в Саудовской Аравии и Турции. Стороны договорились о восстановлении численности посольств и создании рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине.
утверждала глава евродипломатии Кая Каллас. В начале марта США остановили военную помощь и обмен разведданными с Киевом. По данным Forbes, украинские военные могут столкнуться с проблемами относительно поддержки систем радиолокационного подавления американских истребителей F-16. Американский предприниматель и куратор департамента по повышению эффективности работы правительства Илон Маск заявил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет». Он назвал «костяком» украинской армии свою спутниковую систему Starlink, отключение которой грозит обрушением линии фронта. Источники NBC News сообщили, что Трамп хочет добиться от Киева подписания ресурсной сделки и изменения позиции насчет территорий и президентских выборов. Согласно результатам опросов CBS News и YouGov, 46% американцев считают, что президент США находится на стороне России, 11% — на стороне Украины, 43% — одинаково относится к участникам конфликта.
В Кремле утверждали, что подход администрации Трампа к урегулированию на Украине импонирует России.
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