Трамп назвал жесткой свою позицию в отношении России

Президент США заявил, что «хорошо ладит» с Владимиром Путиным, но придерживается жесткой позиции в отношении России. В Кремле отмечали, что подход Трампа к урегулированию на Украине импонирует Москве

Дональд Трамп (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал жесткой свою позицию по отношению к России.

Его попросили прокомментировать критику о «мягком» отношении к Москве. «Я был очень жестким, но я хорошо лажу с [президентом России Владимиром] Путиным», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Президент США добавил, что российский коллега — первый, кто может подтвердить его жесткий подход к Москве. Республиканец также напомнил о большом количестве введенных санкций во время его первого президентского срока.

Во время второй предвыборной кампании Трамп пообещал остановить боевые действия на Украине. После возвращения в Белый дом он пригрозил Москве новыми санкциями и пошлинами при отказе от мирной сделки. Вместе с тем состоялись первые с начала военной операции официальные контакты представителей России и США в Саудовской Аравии и Турции. Стороны договорились о восстановлении численности посольств и создании рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине.

Вашингтон изменил свою позицию по Украине после переговоров с Москвой, утверждала глава евродипломатии Кая Каллас. В начале марта США остановили военную помощь и обмен разведданными с Киевом. По данным Forbes, украинские военные могут столкнуться с проблемами относительно поддержки систем радиолокационного подавления американских истребителей F-16. Американский предприниматель и куратор департамента по повышению эффективности работы правительства Илон Маск заявил , что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет». Он назвал «костяком» украинской армии свою спутниковую систему Starlink, отключение которой грозит обрушением линии фронта. Источники NBC News сообщили , что Трамп хочет добиться от Киева подписания ресурсной сделки и изменения позиции насчет территорий и президентских выборов. Согласно результатам опросов CBS News и YouGov, 46% американцев считают , что президент США находится на стороне России, 11% — на стороне Украины, 43% — одинаково относится к участникам конфликта.

В Кремле утверждали, что подход администрации Трампа к урегулированию на Украине импонирует России.