Рада со второй попытки приняла резолюцию о президентских полномочиях Зеленского

Рада со второй попытки приняла резолюцию о полномочиях Зеленского

Постановление подчеркивает, что по Конституции президентом Украины остается Зеленский, избранный на свободных выборах, а выборы пройдут после установления мира. Неделю назад Трамп усомнился в поддержке украинцами нынешней власти

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Верховная рада Украины со второй попытки приняла постановление о поддержке демократии «в условиях агрессии Российской Федерации», сообщил в телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.

Поддержали инициативу 268 депутатов, остальные 12 не голосовали, следует из снимка табло с результатами, опубликованного Железняком.

Карточка проекта постановления опубликована на сайте Верховной рады, на момент написания материала она числится как не принятая.

В постановлении (№ 13039) констатируется, что военное положение не позволяет провести выборы, как и сказано в Конституции, а украинский народ «един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны». Как только на территории Украины будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, сказано в проекте, парламент объявит о проведении выборов президента. До тех пор президент Владимир Зеленский, который избран на свободных выборах, «должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины, согласно части первой статьи 108 Конституции Украины». Документ отмечает, что, если организовать выборы в период военного положения, «выборы превратятся в фарс».

Накануне, 24 февраля, проект постановления не удалось принять с первой попытки. За проголосовали только 218 депутатов (нужно 226 голосов). Это произошло из-за позиции «Европейской солидарности», которой руководит экс-президент Петр Порошенко. 25 января бывший глава государства объявил, что его фракция перестает мешать рассмотрению инициатив, «чтобы принимать важные оборонные и международные законы».

Президент США Дональд Трамп в феврале выразил сомнение в легитимности украинского президента и заявил, что того поддерживают только 4%, в результате чего Зеленский стал «диктатором без выборов». Сведения республиканца противоречат результатам социологических опросов: Зеленскому доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%, следует из февральского опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Теоретически выборы на Украине в этом году возможны, но для этого требуется завершение боевых действий и отмена военного положения, говорил руководитель украинского Центризбиркома Олег Диденко.