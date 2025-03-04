Зеленский согласился работать над миром «под сильным руководством» Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании исправить последствия последней встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Белом Доме и согласился «работать под сильным руководством» лидера США.

«Я и моя команда готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира <...> Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу [28 февраля], прошла не так, как предполагалось. Очень жаль, что так получилось. Пришло время все исправить», — написал он в своем Х.

Зеленский сказал, что надеется на конструктивное будущее сотрудничество с США, так как готов работать «быстро», чтобы окончить военную операцию.

«Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров», — заверил Зеленский. Президент также подтвердил намерение подписать соглашение с США о полезных ископаемых в любое время и в любом удобном формате.

Он поблагодарил США за помощь Украине «сохранить суверенитет и независимость», подчеркнув момент, когда Трамп предоставил Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Зеленский заявил, что после этой поставки «все изменилось».

Материал дополняется