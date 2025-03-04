Зеленский назвал первые шаги к завершению боевых действий

Первыми шагами могут стать освобождение пленных, запрет на применение ракет и дронов и обстрел объектов инфраструктуры, а также «перемирие на море», заявил Зеленский. Он готов «работать под сильным руководством» Трампа.

Владимир Зеленский (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters)

Украина готова работать над тем, чтобы положить конец военным действиям, написал в X президент страны Владимир Зеленский.

Первыми шагами он назвал освобождение пленных, запрет на использование ракет, беспилотников, а также на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. По словам Зеленского, Украина готова и к «немедленному перемирию на море», если Россия сделает то же самое.

Затем Киев хотел бы «быстро пройти все последующие этапы» и вместе с США договориться об окончательном соглашении, написал Зеленский. «Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — подчеркнул он.

Киев рассматривает соглашение о полезных ископаемых с Вашингтоном как шаг к укреплению безопасности, написал президент, добавив, что страна готова подписать его «в любое время и в любом удобном формате». Он признал, что встреча с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме 28 февраля «прошла не так, как предполагалось». «Жаль, что это произошло. Пора все исправить», — написал Зеленский, заявив о готовности «работать под сильным руководством» Трампа для достижения мира.

В конце февраля российский президент Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон добиваются мира, а Зеленский «стоит на пути к достижению этой цели». Прошлым летом он перечислил условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров. Среди них: вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма в составе России; отказ Украины от присоединения к НАТО и снятие санкций. Зеленский назвал эти условия ультиматумом.

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