 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский назвал первые шаги к завершению боевых действий

Сюжет
Военная операция на Украине
Первыми шагами могут стать освобождение пленных, запрет на применение ракет и дронов и обстрел объектов инфраструктуры, а также «перемирие на море», заявил Зеленский. Он готов «работать под сильным руководством» Трампа.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters)

Украина готова работать над тем, чтобы положить конец военным действиям, написал в X президент страны Владимир Зеленский.

Первыми шагами он назвал освобождение пленных, запрет на использование ракет, беспилотников, а также на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. По словам Зеленского, Украина готова и к «немедленному перемирию на море», если Россия сделает то же самое.

Затем Киев хотел бы «быстро пройти все последующие этапы» и вместе с США договориться об окончательном соглашении, написал Зеленский. «Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — подчеркнул он.

Вэнс заявил, что Трамп первый поднимет трубку, если Зеленский готов
Политика
Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Киев рассматривает соглашение о полезных ископаемых с Вашингтоном как шаг к укреплению безопасности, написал президент, добавив, что страна готова подписать его «в любое время и в любом удобном формате». Он признал, что встреча с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме 28 февраля «прошла не так, как предполагалось». «Жаль, что это произошло. Пора все исправить», — написал Зеленский, заявив о готовности «работать под сильным руководством» Трампа для достижения мира.

В конце февраля российский президент Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон добиваются мира, а Зеленский «стоит на пути к достижению этой цели». Прошлым летом он перечислил условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров. Среди них: вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма в составе России; отказ Украины от присоединения к НАТО и снятие санкций. Зеленский назвал эти условия ультиматумом.

Материал дополняется

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Иран отверг сценарий диалога с США по типу встречи Зеленского с ТрампомПолитика, 19:32
Вэнс назвал условие возобновления помощи УкраинеПолитика, 19:32
Что означает для Украины приостановка военной помощи СШАПолитика, 19:29
Пропустивший почти 40 матчей в НХЛ Чинахов вернулся в строй после травмыСпорт, 19:16
Как связаны мода, дресс-код и десакрализация культурных пространствРБК и ГЭС-2, LIME, 19:15
Зеленский согласился работать над миром «под сильным руководством» ТрампаПолитика, 19:14
Скончался несший служение в штурмовом отряде иеромонах Оптиной пустыниОбщество, 19:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский назвал первые шаги к завершению боевых действийПолитика, 18:59
Сийярто предсказал ошеломляющий ущерб ЕС от помощи Украине без СШАПолитика, 18:52
Минфин прокомментировал создание криптовалютных резервов в РоссииКрипто, 18:49
Белый дом раскрыл темы выступления Трампа перед конгрессомПолитика, 18:43
Клуб НХЛ извинился за сделанные в Турции шарфы для армянского вечераСпорт, 18:41
Хинштейн сообщил об ударе дронов ВСУ по двум домам в Курской областиПолитика, 18:38
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 18:30