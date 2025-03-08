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Военная операция на Украине ,  
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Республиканцы в конгрессе потребовали возобновить военную помощь Киеву

The Hill: республиканцы в конгрессе потребовали возобновить военную помощь Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Конгрессмены согласны, что остановка поставок полезна для давления на НАТО и создания окна для переговоров. Однако длительная пауза ослабит возможности Украины, в том числе на переговорах, говорят они. Россия осуждает помощь Киеву

Конгрессмены-республиканцы в США призвали президента страны  Дональда Трампа возобновить оказание американской разведывательной помощи и военной поддержки Украине, сообщает The Hill со ссылкой на законодателей.

Ранее, 4 марта Трамп приостановил всю военную помощь Киеву, до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует приверженность миру.

Сенаторы предупредили Трампа, что длительная приостановка такой поддержки ослабит возможности Украины на поле боя, а это подорвет влияние Киева на переговорах с Москвой.

Вместе с тем, конгрессмены признали, что временная приостановка поставок оружия Украине полезна для давления на страны-члены НАТО, чтобы те увеличили свой вклад в поддержке Киева. Заморозка также поможет создать окно для переговоров о мирном соглашении с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, считают собеседники издания.

Однако, по мнению конгрессменов, США должны немедленно возобновить обмен разведданными с Киевом.

Трамп прокомментировал удары по Украине после остановки США помощи Киеву
Политика
Дональд Трамп

США приостановили поставки всей военной техники, которая еще не находится на Украине, включая оружие, идущее транзитом через Польшу. Трамп 4 марта отдал соответствующий приказ министру обороны Питу Хегсету. «Это не окончательное прекращение помощи, это пауза», — уточнил Fox News представитель администрации президента.

Позже в администрации Трампа предположили, что приостановка военной помощи Украине от США может быть «относительно недолгой», если Зеленский уступит требованиям Вашингтона, писала The New York Times (NYT). По мнению представителей администрации, пауза в поставках оружия и обмене разведданными призвана оказать давление на Зеленского, чтобы он подписал соглашение о совместной с США добыче украинских полезных ископаемых.

Сам Трамп заявил, что «должен знать, что они [украинцы] хотят урегулирования» военной операции с Россией, и тогда поддержка снова станет возможна. «Если они не хотят урегулирования, мы вне этого», — заявил Трамп и связал свое решение о паузе в помощи с тем, что хочет прекратить смерти.

Россия осуждает любую военную помощь Киеву.

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Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп республиканцы военная помощь
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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